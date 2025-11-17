許紹雄靈堂擺設「白色花海一片」 愛女悲吐遺憾：時間不夠我孝順

娛樂中心／綜合報導

香港資深綠葉「Benz哥」許紹雄，上月28日凌晨因癌症引發多重器官衰竭辭世，享壽76歲。今（17日）家屬舉辦告別式，圈內好友除了贈花圈哀悼之外，不少人也親赴現場送他最後一程。

根據港媒報導，許紹雄告別式於今日舉辨，從曝光的畫面可以看到，靈堂布置簡約，正中間則放上許紹雄穿西奘，露出笑容的遺照，此外，現場還擺滿眾人送的白色花圈，形成花海一片。

然而，許紹雄女兒許惠菁接受港媒訪問時，哽咽提到父親教導她很多人生道理，還有父親種種優點她都會銘記在心，坦言至今仍感覺不太真實，而許惠菁也吐露心中遺憾，感慨時間不夠她去孝順父親。

許紹雄（右）女兒許惠菁（左）感慨時間不夠多。（圖／翻攝自IG）

