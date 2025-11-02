許紹雄、馮淬帆接連離世！王晶嘆「三大喜劇催化劑」全走了

馮淬帆81歲離世（圖／翻攝自微博）

「幽默祖師」馮淬帆，演過不少經典作品如《福星高照》、《最佳損友》、《精裝追女仔》等喜劇電影，昨（31）日驚傳逝世，享壽81歲。王晶今日也發文悼念：「『阿緊』馮淬帆也走了，與許紹雄只差一天。他倆加上吳孟達是我以前常用的三大喜劇催化劑，這幾年差不多全走了，真是唏噓。」

王晶與馮淬帆合作過3集《精裝追女仔》、2集《最佳損友》和《求愛敢死隊》，以及邵氏時期的《比鬼捉》、《爛賭英雄》、《顛鳳狂龍》，最後一次合作是在2000年初的一部劇《祖先開眼》。王晶說兩人有一陣子經常約飯，但他移居台灣後就少聯繫了。

廣告 廣告

提到2024年馮淬帆為宣傳恐怖電影《鬼們之蝴蝶大廈》受訪時，痛批王晶讓他拍了一堆爛片，成為一輩子的恥辱：「王晶這個王X蛋，害得很多人很慘！」王晶說不會怪對方：「到底年紀大了，又獨自生活，可能頭腦有點混亂。很多人說他脾氣很火爆、愛罵人。但我知道這是他保護自己的方法。」

王晶說馮淬帆有點欺善怕惡，兩人有次一起吃飯，突然鄰桌有些江湖人過來敬酒：「我淡定敬了一杯，但他跟著就害怕馬上買單走，我當時（覺得）很奇怪，後來才明白。多年不見，突然收到死訊，心戚戚焉，緊哥，一路走好，你的遺作不會被忘記。」

【更多東森娛樂報導】

遭砍3刀臉皮掉落！「翻版古天樂」曝驚悚真相：他入戲了

劉嘉玲身旁驚見「小鮮肉」！穿情侶裝放閃喊：今天有陪跑

「日本女神」吉岡里帆驚喜現身！人氣爆棚嚇壞劉冠廷

更多熱門影音：

王子當小王翻車又爆黑歷史！ 被廠商指控做出沒道德行為

范姜彥豐痛訴「粿粿出軌王子」！ 10分鐘影片開戰 tag本人狂嗆：還上台領獎

Lulu突爆「我懷孕了」陳漢典驚喜反應曝光 甜蜜新婚10天！王月脫口：不讓參加《全明星》