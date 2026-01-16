許維恩中空出門！王家梁關心「不冷嗎」她23字回應超霸氣

女星許維恩與老公王家梁。（圖／中時資料照）

女星許維恩與王家梁於2021年結婚，婚後育有一名2歲女兒忒忒，家庭生活甜蜜穩定，也經常透過社群平台分享日常點滴。她近日在Instagram曬出一組中空穿搭美照，大方展現好身材，卻也讓老公王家梁忍不住關心直呼：「穿這樣子不冷嗎？」

照片中，許維恩身穿一套米白色針織服裝，上身為高領短版毛衣，下身搭配同色系寬褲，整體造型簡約卻不失時尚感，纖細腰線與平坦腹部線條一覽無遺。她也同步分享出門前與老公的一段對話，雖然造型亮眼、完美展現身材曲線，但在氣溫偏低的天氣下，仍讓王家梁忍不住擔心是否會著涼，展現十足的務實生活派性格。

面對老公的直男式提問，許維恩相當誠實回應，笑說其實真的會冷，還附上搞笑表情符號，不過隨後話鋒一轉，霸氣表示「老娘開心就好」，並補充趁著身材狀態不錯時，多嘗試露肚子的穿搭，語氣自信又灑脫，也展現她對自己外型的滿滿肯定。

她也在留言區補充，當天出門前還特地叫王家梁先過來幫她拍照。照片背景是在自家玄關，後方可見聖誕襪與公仔裝飾，整體氛圍溫馨又充滿生活感。畫面中，許維恩對著鏡頭擺出多個姿勢，自信氣場全開，讓網友紛紛留言大讚「辣妹永遠沒有冬天」、「這才是姐的氣勢」，女王風範再度圈粉。

