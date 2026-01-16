許維恩好火辣！中空外出「放送雪白肌膚」 尪不忍7字說話了

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星許維恩跟王家梁在2021年登記結婚，婚後育有一女「忒忒」，家庭生活相當美滿。近日，許維恩在社群中分享外出的中空穿搭，而老公王家梁見狀則關心表示「穿這樣子不冷嗎」，對此，許維恩妙回一句話。

從曝光的畫面可以看到，雖然許維恩已經當媽，不過身材仍是超級好，只見她上身穿著高領毛衣，中空設計讓纖細腰身一覽無遺，不過即使許維恩會因此感到寒冷，但她仍有必穿不可的理由。

許維恩外出中空穿搭。（圖／翻攝自IG）

許維恩表示開心就好，逗趣提到想要趁瘦「還能穿露肚子的衣服」，貼文曝光之後，吸引許多網友朝聖，紛紛直呼「辣妹永遠沒有冬天」、「女王的氣勢」。

許維恩外出中空穿搭。（圖／翻攝自IG）

