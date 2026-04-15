許維恩抗癌後現身白沙屯發水 感謝媽祖保佑：讓我走過恐懼

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藝人許維恩2025年發現罹患乳癌，之後接受單側乳房切除與重建手術。14日她現身白沙屯媽祖進香活動，親自在路邊發飲用水給進香民眾，她也發文透露自己在低潮時感受到信仰帶來的力量，寫下：「謝謝媽祖一路的保佑，讓我走過不安、走過恐懼，也讓我更相信一切都是最好的安排。」

許維恩現身白沙屯媽祖進香活動，親自在路邊發結緣水給進香民眾。（圖／翻攝自許維恩臉書）

白沙屯媽祖進香活動於4月12日正式展開，許維恩也現身進香活動，14日在臉書與IG分享自己進香心情，並表示所發送的結緣水是與白沙屯媽祖聯名，讓她感受到「被守護、被選擇的祝福」，當天也參與了「鑽轎腳」儀式，感到相當震撼，「我知道，媽祖真的看見我了，也真的給了我最深的保佑與祝福」，她向媽祖致謝，並承諾將這份力量轉化為更多付出，幫助社會上需要的人。

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許維恩3日也曾發文表示發放聯名水是想把這份祝福回饋給大家，「把平安、把祝福、把愛，一一傳遞給你們，願所有人平安、健康、順心」。

《中天提醒您|民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

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