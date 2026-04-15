許維恩抗癌後現身白沙屯！路邊發送結緣水 突收指示鑽轎腳：媽祖真的看見我了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
白沙屯拱天宮媽祖於12日深夜正式起駕，展開8天7夜進香行程，吸引數萬名香燈腳共襄盛舉。而藝人許維恩則低調在路邊定點發水，沒想到發到一半，竟然收到白沙屯媽祖指示我們要「排排跪好」讓她感到十分幸運、感恩。
從許維恩分享的影片可以看到她穿著一身粉色休閒運動套裝，站在路邊親自發放結緣水給民眾，為大家補充水分，過程中還被粉絲認出一起合影，而突然間就收到指示，她們要「排排跪好」，下一秒「媽祖鑾轎從我們頭上鑽轎腳而過。」
許維恩形容，那一刻心裡感到很震撼，「我的心是顫抖的，是滿滿的激動、滿滿的感恩、滿滿的喜悅。」而她心裡知道，「媽祖真的看見我了，也真的給了我最深的保佑與祝福。」對此，讓她相當感恩，也承諾會將這份愛與力量化成更多付出，去幫助這個社會、去溫暖更多需要的人，而她也不望謝謝這一路遇到的進香團，「你們給我的祝福、支持，還有每一份珍貴的結緣品，我都收進心裡了，這一切都是最美的安排。」
◎《FTNN新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！
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最美香燈腳！全台年度宗教盛事「白沙屯拱天宮媽祖進香」前天（12日）深夜正式啟程，展開為期8天7夜的徒步之旅。在數萬名香燈腳隨行的壯觀人流中，有不少善心人士自發性提供補給，而人群中一個熟悉的身影意外引發關注。影視女神許維恩也低調加入發放物資的行列！許維恩放下明星架子，頂著烈日在路邊發送結緣水，以實際行動支持這場充滿愛的進香活動，親民舉動讓路過的民眾直呼暖心。
許維恩抗癌後現身白沙屯發水 感謝媽祖保佑：讓我走過恐懼
藝人許維恩2025年發現罹患乳癌，之後接受單側乳房切除與重建手術。14日她現身白沙屯媽祖進香活動，親自在路邊發飲用水給進香民眾，她也發文透露自己在低潮時感受到信仰帶來的力量，寫下：「謝謝媽祖一路的保佑，讓我走過不安、走過恐懼，也讓我更相信一切都是最好的安排。」
多靶點癌症新藥搶攻4年市場空窗期，漢達2026年營運動能轉強
【財訊快報／記者何美如報導】漢達生技(6620)多發性硬化症用藥Tascenso穩定成長，提供穩健現金流挹注，血癌用藥Phyrago在銷售夥伴推廣下成長將加速，且保底營收已於2月達成，3月起開始認列營收，將推升營運轉強。多靶點癌症新藥HND-039藥證申請已進入實質審查，有機會在原廠8月專利到期後上市，將搶佔學名藥上市前的4年空窗期。若於取得藥證前後進行對外授權，將有機會挹注2026年營收與獲利。漢達生技14日舉行線上法人說明會指出，2026年營運將以三大主軸推動成長。首先，多發性硬化症用藥Tascenso持續穩定放量，受惠於全球唯一口崩錠劑型優勢，2025年營收年增達47%，在主攻吞嚥困難與學名藥無效患者族群策略下，持續提供穩健現金流。其次，血癌用藥Phyrago在銷售夥伴Cycle積極推廣下，隨著市場教育逐步發酵，加上具備可與制酸劑併用的臨床差異，未來病患使用人數可望顯著提升，帶動營運成長動能。Phyrago於2025年10月上市後，因屬癌症用藥且未受限需先使用學名藥的給付規範，加上已獲NCCN guideline背書，保險給付通過率高，成長速度優於Tascenso。該產品每年保底
50歲男長期喝烈酒吞嚥「卡卡」 就醫竟罹食道癌
不只喝酒會得食道癌，胃食道逆流也要注意！1名50歲男子有長期喝酒習慣，近幾個月開始覺得吞嚥食物時有「卡卡」的感覺，甚至伴隨胸口不適，起初以為只是胃部問題，直到症狀逐漸加重才就醫檢查，結果發現竟是罹患食道癌，且已影響食道通道。醫師提醒，若出現吞嚥異常或長期胃食道逆流等情況，應提高警覺，及早檢查。
抗癌後現身進香！許維恩突收指示 感動：媽祖看見我了
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精準醫療延後化療 乳癌4期病患職涯治療兩兼顧
（中央社記者陳婕翎台北14日電）年約50歲小美（化名）患荷爾蒙陽性乳癌第4期，及早導入精準治療，不僅職場與家庭兼顧，抗癌歷程順利，醫師指出，若無精準醫療，短期恐面臨荷爾蒙治療失敗，只剩化療一途。
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44歲女星許維恩今年初證實罹患乳癌，儘管僅單側確診，但因腫瘤變化快速，她選擇接受雙側乳房切除與重建手術，歷經身心考驗後逐步恢復。適逢白沙屯媽祖進香啟程，她也透過社群分享心境轉折，從不安與恐懼走向平靜與感恩，並預告將親自參與活動，以實際行動回饋一路支持她的信眾與社會。
不喝酒也會得食道癌！醫：吞嚥卡卡確診多已是中晚期
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婚姻竟是癌症剋星？研究證實「未婚女風險直飆85%」 2種癌發生率最高
「婚姻是愛情的墳墓，卻是癌症的剋星？」知名粉專「韋恩的食農生活」近日分享一項驚人研究，引發網友熱議。根據邁阿密大學Sylvester癌症中心分析超過400萬筆案例發現，從未結婚的成年人，罹癌風險顯著高於「曾婚族群」（含現婚、離婚或喪偶）。其中，未婚男性癌症發生率高出68%，女性差距更飆到85%，數據令外界相當震撼！
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京都11歲童來台前陳屍山區！日網傳「繼父是台灣人」 失蹤22天尋獲遺體
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首度停駕米糕店！白沙屯媽祖凌晨起駕 老闆娘感動落淚謝神恩
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快訊／粉紅超跑抵雲林！46萬名香燈腳擠爆西螺大橋 超壯觀空拍畫面曝光
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白沙屯媽進香「完整餐盒被丟路邊」 信眾嘆：一年不如一年
白沙屯拱天宮媽祖進香起駕後，吸引上萬名香燈腳跟隨，沿途也有善心人士免費提供食物，讓香燈腳能不擔心餓肚子。不過有信眾今天在進香途中發現，有好好的餐盒被丟棄在路邊，裡面的蛋糕、麵包也都未食用過，這一幕令他直呼很沉痛，希望大家要惜福。
壯觀! 白沙屯媽祖進雲林 香燈腳大軍擠爆西螺大橋
民視新聞／綜合報導白沙屯媽祖前往北港進香，第二天晚上在彰化大村駐駕，第三天凌晨五點就起駕，上午一路趕路，七點多來到田尾國小，特別選在禮義廉恥司令台停駕，接著隊伍來到北斗市場，一路往南挺進，上午十點多，隊伍已經走了超過一百公里，來到西螺大橋，中午前已經踏入雲林境內！白沙屯媽祖鑾轎，第三天清晨起駕到上午11點多，已經走了一百多公里，來到西螺大橋，這座橋全長1939公尺，連接彰化溪州與雲林西螺，隨行香燈腳大軍，人山人海步伐一致向前邁進，跟著媽祖腳步浩浩蕩蕩過橋，空拍畫面格外壯觀。走過西螺大橋，只見西螺鎮長廖秋萍，虔誠跪地接駕。時間往回推，媽祖前一天晚上七點多，在彰化大村，賓士展示中心駐駕，休息一晚後，隔天凌晨五點，天還沒亮就起駕，隊伍一路急行，走了一小時多，才進入田尾國小。媽祖鑾轎上午七點多來到彰化田尾國小（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台）全校師生看到了媽祖來了，在操場小跑步，找個好位子跪地祈求媽祖賜福，最後媽祖決定在有司令台停駕，特別停在禮義廉恥四個大字前，讓網友笑稱這是媽祖聖訓，要大家做人要有禮義廉恥。媽祖鑾轎在田尾國小短暫停留約十分鐘，再度起駕，八點多隊伍來到北斗市場，短暫停留後緊接著又往南前行。上午十點多，已經來到溪州大橋。鑾轎停在禮義廉恥前，有網友說這是媽祖聖訓，教化人心。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台）過了溪州一路挺進，來到西螺大橋，這回媽祖沒有潦溪而過，帶著信徒走大橋，中午前已經進入雲林境內，離目標朝天宮又更近一些！原文出處：白沙屯媽祖進香抵達雲林 香燈腳大軍擠爆西螺大橋超壯觀 更多民視新聞報導謝典霖接駕！白沙屯媽祖「搖頭倒退嚕」轉身衝隔壁 尷尬畫面曝光為何花700元報名「白沙屯媽祖進香」？信眾揭內幕：差很多巴黎麵包店切割聲「太中毒」！網笑：根本媽祖降駕
母跪地抱8歲腦麻兒求賜福 媽祖停轎5分鐘「小手貼鑾轎」信眾動容
「粉紅超跑」白沙屯媽祖徒步進香12日深夜起駕前往北港天后宮，沿途吸引大批信眾祈求媽祖賜福。昨（14日）進入彰化市，一名母親抱著腦麻兒在中山路上等待媽祖鑾轎，媽祖不僅在兩人面前停留5分多鐘，甚至讓孩子的小手貼在轎上，雖然現場轎班汗如雨下，媽祖暖心擁抱病童的舉動，讓信眾直呼感動。
1萬人變46萬人 白沙屯媽祖進香 負面消息頻傳
白沙屯媽祖進香12日深夜起駕，原本是每年的宗教盛事，但今年活動剛開始就傳出不少負面爭議，如有人被拍到亂尿尿，有人拿了食物卻完全沒吃直接丟掉，還有人抱怨香燈腳們搭乘火車時，沒有「先下後上」，而是車門一開就開始亂擠，讓網友驚呼相關內容幾乎都是負面的，跟往年正面討論居多差很大。
養生館暗藏春色 蘆洲警強勢斷水電清場
記者黃秋儒／新北報導 蘆洲警分局日前持新北地方法院核發之搜索票前往蘆洲區三民路某養生…
粿粿與王子「擁吻親密照」首度曝光！ 范姜彥豐律師怒批：行為令人髮指
男星范姜彥豐的妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），范姜對2人提告侵害配偶權。士林地院今（14日）下午開庭，范姜彥豐親自出庭，其律師直批女方私下稱呼王子「殿下」，並手握2人擁吻親密照，更指控粿粿揚言要將范姜彥豐及家人趕出住處，因此向2人求償100萬元。