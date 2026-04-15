許維恩抗癌後現身白沙屯！路邊發送結緣水 突收指示鑽轎腳：媽祖真的看見我了

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

白沙屯拱天宮媽祖於12日深夜正式起駕，展開8天7夜進香行程，吸引數萬名香燈腳共襄盛舉。而藝人許維恩則低調在路邊定點發水，沒想到發到一半，竟然收到白沙屯媽祖指示我們要「排排跪好」讓她感到十分幸運、感恩。

藝人許維恩低調在路邊定點發水​​​​，卻突然收到媽祖指示她們「排排跪好」。（圖／翻攝許維恩IG）

從許維恩分享的影片可以看到她穿著一身粉色休閒運動套裝，站在路邊親自發放結緣水給民眾，為大家補充水分，過程中還被粉絲認出一起合影，而突然間就收到指示，她們要「排排跪好」，下一秒「媽祖鑾轎從我們頭上鑽轎腳而過。」

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許維恩形容，那一刻心裡感到很震撼，「我的心是顫抖的，是滿滿的激動、滿滿的感恩、滿滿的喜悅。」而她心裡知道，「媽祖真的看見我了，也真的給了我最深的保佑與祝福。」對此，讓她相當感恩，也承諾會將這份愛與力量化成更多付出，去幫助這個社會、去溫暖更多需要的人，而她也不望謝謝這一路遇到的進香團，「你們給我的祝福、支持，還有每一份珍貴的結緣品，我都收進心裡了，這一切都是最美的安排。」





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