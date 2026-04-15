許維恩目睹震撼一幕！白沙屯媽祖突指示：排排跪好

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娛樂中心／綜合報導

年度宗教盛事「苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步進香」12日深夜子時起駕，今年報名的「香燈腳」突破46萬人再創新高。而進香隊伍中也出現了一抹亮麗身影，日前才宣布抗癌成功的女神許維恩，今年也加入進香行列，與信眾一同隨行朝聖。她更發文分享自己經歷的震撼瞬間，透露媽祖突然指示大家「排排跪好」，下秒媽祖鑾轎從頭上「鑽轎腳而過」，讓她感動直言：「媽祖真的看見我了」。

今（15）日是白沙屯媽祖為期8天7夜徒步進香的第3天，女神許維恩的品牌今年與白沙屯媽祖合作「聯名水」，她先前透露自己在手術前夕得知媽祖願意與她的水聯名，她感動形容這是一份「被守護、被選擇的祝福」。而她近日低調加入志工行列、親手將每一瓶結緣水發給路過的香燈腳。

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進香隊伍「一抹粉嫩超吸睛」真身是許維恩！白沙屯媽祖「突指示跪好」震撼片流出

許維恩手術前得知「白沙屯媽祖」願意與她的水聯名。（圖／翻攝自臉書@許維恩）





沒想到，她發水期間竟意外在現場被媽祖「鑽轎腳」。從許維恩在社群上傳的片段可見，身穿粉色休閒服的她，紮起高馬尾、不畏烈日當頭在定點發送水給進香團信眾。她發文分享超玄一幕，她發送水到一半，白沙屯媽祖突然指示眾人「排排跪好」，下秒媽祖鑾轎就從他們頭上「鑽轎腳」而過。

進香隊伍「一抹粉嫩超吸睛」真身是許維恩！白沙屯媽祖「突指示跪好」震撼片流出

白沙屯媽祖突指示「排排跪好」，許維恩「人在現場」目睹震撼一幕。（圖／翻攝自IG@sharon701111）





許維恩發文憶起那一刻，依舊覺得好震撼，她透露自己當下的心是顫抖的「是滿滿的激動、滿滿的感恩、滿滿的喜悅」，她也感性表示「我知道，媽祖真的看見我了，也真的給了我最深的保佑與祝福」。

原文出處：白沙屯媽祖鑽轎腳「一抹粉嫩」超吸睛！超正高馬尾「真身是許維恩」畫面曝

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