許縣長出席中臺灣區域治理平台-首長會議

「中臺灣區域治理平台-一一四年首長會議」(十二)日在嘉義市政府禮堂舉行，八縣市（臺中、彰化、南投、苗栗、新竹縣、雲林、嘉義市、新竹市）首長聚首，並一起見證嘉義市建城320+1活動。

會議由嘉義市長黃敏惠主持，南投縣長許淑華及臺中市長盧秀燕、彰化縣副縣長周傑、苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、新竹市邱代理市長臣遠都帶領行政團隊出席。

許縣長說，中臺灣的區域治理平台今年輪到嘉義市主辦，八縣市首長齊聚嘉義市，為促進八縣市繁榮及守護七百萬縣市民安心生活共同集思廣益。「中臺灣區域治理平台」自二0一九年成立以來，已凝聚了二百三十一項跨越藩籬的合作共識。這些數字背後，是八縣市首長與團隊共同努力，也讓中臺灣逾七百萬縣市民，能安心生活的承諾與行動；所以，今天這場會議，不只是治理平台的階段性的里程碑，更是一場人與人之間最深厚情誼的見證。

許淑華說，七年來中臺灣各部縣市不僅互相學習，互助共榮，在救災、農業、交通與永續治理各面向持續深化合作，展現跨域治理的新能量，讓中臺灣八縣市發揮了「一加一大於二的卓越績效」，更凸顯八縣市「一家人」的精神；而在既有的合作默契與豐富經驗基礎下，相信明年在新竹市政府主政下，中臺灣的區域合作在既有的合作默契與豐富經驗基礎下，定能再創高峰，展現更亮麗績效，提升中臺灣城市群體的競爭力，讓這片共同的家園更加亮麗繁榮。

許縣長表示，嘉義市在黃市長帶領下，不僅把嘉義市的債務都還清了，音樂、文創發展也相當蓬勃，值得學習。此次恰逢嘉義市建城三百二十一週年，嘉義市政府盛大舉辦「320+1嘉義市城市博覽會」開幕的活動，充分展現幸福城市的動能及活力，熱鬧非常。

許縣長指出，回顧過去，中臺灣擁有臺灣地方自治史上最長久的區域合作經驗。從六十四年原臺中縣市訂定「聯繫會報實施要點」開始，歷經「中臺灣產業聯盟」，以及國發會支持成立臺中縣市、彰化縣與南投縣的「中臺區域合作發展平台」，一直到一0五年加上苗栗縣後的「中彰投苗區域治理平台」，一0八年起加上新竹縣、雲林縣和嘉義市成立「中臺灣區域治理平台」，一一二年擴大更加入新竹市，成為八縣市聯合結盟；「中臺灣區域合作平台」自一0八年成立迄今已進入第七年，今(一一四)年合作議案共計三十二案，累計七年共達成了二百三十一項合作共識，包含建請一百項中央協助案及一百三十一項七縣市合作案，凝聚許多共識，其中更有許多議案已建立起常態的合作機制，例如：縣市觀光旅遊的聯合行銷、農特產品的聯合展售、執行地方型SBIR計畫的聯合成果展等多項跨區域合作，發揮一加一大於二的卓越績效。細數七年間，中部縣市攜手合作，從災後救援到農業展售、跨縣市交通合作等均展現亮麗治理成果。

黃敏惠市長指出，中臺灣區域治理平台由八縣市攜手打造成為中臺灣的治理典範，服務面積占全臺三分之一、涵蓋逾七百一十萬人口，是臺灣最具指標性的跨區域治理聯盟之一，平台成立至今，其關鍵在於「合作不是口號，而是一步一腳印的行動」，從跨縣市到跨局處整合，仰賴第一線同仁即時溝通與密切協作讓跨域合作真正轉化為具體成果，讓願景落實為建設。中台灣區域治理平台不僅在平時深化合作，更在關鍵時刻站在人民前面共同面對多項重大挑戰，特別今年美國關稅風暴造成產業衝擊，各縣市共同力求「安民心，顧民生」，提出編列特別預算與普發現金不排富等15項解方。同時，各縣市也共同發聲捍衛公平的財政制度。

臺中市長盧秀燕表示，嘉義市長黃敏惠是全台最好、最傑出的首長，任職市長四屆、第十六年，深受市民愛戴，市府財政狀況良好，今年還宣布普發現金六千元，是值得全台首長學習的楷模。