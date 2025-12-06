許縣長出席南投市環保志義工表揚餐會

許淑華縣長出席南投市環保志義工表揚餐會與志工們同樂。(記者蔡榮宗攝)

▲許淑華縣長出席南投市環保志義工表揚餐會與志工們同樂。(記者蔡榮宗攝)

南投市公所(六)日上午於南島會館舉辦一一四年度環保志義工表揚餐會，邀請各志工隊參加，並表揚本年度清掃次數達三百人次、配合執行志工時數線上登錄新政策及成果提報表現優異的十八隊志工隊，縣長許淑華到場同樂，肯定市公所及所有環保志工的努力，讓我們的生活環境越來越好。

許縣長致詞時表示，生活環境的清潔必須要靠大家來維護，感謝各社區村里的環保志工們平時的付出，各環保志工隊對自己的服裝儀容及各種掃除用具都非常的重視，縣政府這幾年在這方面也都盡量給予最大的支持和提供。

廣告 廣告

許縣長也特別肯定市公所在歲末年終之際，很用心的辦理績優志工隊表揚和餐敘，慰勞大家一整年來的辛勞，對於志工參與具有正面鼓勵的意義，尤其南投市公所在每年我們縣政府環保局辦理的環境考核中都是榮獲第1、2名的佳績，大家都是功不可沒的。

市長張嘉哲表示，南投市今年陸續辦理白沙屯媽祖贊境及國慶煙火等全國性大型活動，活動後都能迅速恢復環境整潔，感謝默默付出、守護環境的環保志義工隊的協助；尤其市容環境整潔為城市進步的基石，環境品質也是幸福城市的重要指標之一，市容環境維護除了靠民眾的環境素養外，最重要的是一群默默守護環境整潔的清掃人員共同努力達成乾淨城市的目標，其中最重要的就是環保志義工人員，南投市目前環保志工有三十一隊約一千餘人，至今年十月底止，南投市投入清掃的環保志義工就超過九千六百零二人次，已超過一一三年全年度的人次。

此外，張市長也說明了優質乾淨的南投市是他上任後的重要目標，為此特別要求清潔隊規劃並編列預算推動志工隊運作，包括：採購發放掃具、發給每次清掃膳費、辦理參訪交流活動及表揚活動等，大幅的提升志工的活動量能，他也歡迎更多民眾加入志工行列，共同攜手打造潔淨美麗幸福城市。