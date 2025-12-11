許縣長會勘埔里、國姓地區10件道路排水溝改善工程

縣長許淑華會勘會勘國姓鄉道路改善工程聽取工務處簡報。(南投縣府提供)

南投縣長許淑華(十)日下午在縣府相關單位同仁陪同下分別前往埔里鎮與國姓鄉會勘十件野溪整治及道路改善工程，總經費達一千二百八十七多萬元；許縣長邀各案陳情人、當地里長及民意代表到場聽取工程設計簡報，了解實際施設狀況，並聽取在地鄉親的意見，期望能逐步改善地方基層建設，提升道路品質，保障農作運輸、車輛及行人的通行安全。

許縣長首先到埔里鎮桃米里桃米巷水上餐廳旁會勘桃米溪野溪治理工程，縣議員吳國昌、黃世芳及多位民代亦到場關心；桃米溪上游河段已有施作護岸，但因豪雨河道洪流持續沖刷右岸，導致右岸邊坡陷落、土地流失，縣府預計施作五十五米右岸護岸及3座固床工來穩定河道及保護邊坡，總工程經約需五百四十八萬元。對於民眾希望延長護岸約七十公尺至下方橋頭處，許縣長表示會再請工務單位會勘研議，以明年的預算來支應。

隨後，許縣長一行則是前往會勘國姓鄉九件道路改善工程，縣議員戴世詮與國姓鄉長邱美玲亦全程陪同，首先於北山派出所針對南港村龍南橋旁支線道路工程、龍南道路支線工程兩案進行簡報，並前往大石村昌榮巷十三號道路工程現地會勘，陳情人與當地鄉親都到場關心，此3案皆因道路年久失修，路面破損不平，影響行車安全，許縣長指示工務處盡速發包改善，重鋪AC路面，提升道路品質與農產運輸的便利。

許縣長一行隨後則在國姓鄉公所進行工程簡報，包括柑林村昌榮巷一一二號道路工程、北港村國姓路88號道路工程、長流村長流國小前支線道路工程等案，相關陳情人及村長、民代都到場關心了解，鄉親都相當感謝許縣長願意趕在年底前發包施作改善，方便民眾出入，提升安全性。

隨後則是前往石門村的福德路道路工程現地會勘，聽取當地民眾意見，該路為農產運輸道路，原礫石路面多處坑洞且排水不良，預計鋪設一百米的PC路面及五十米的擋土牆予以改善，但因連接投八四線國姓路的路口狹小且為陡坡，出入危險性高，民眾希望縣府能一併改善。對此，許縣長表示，民眾提出的建議確實是有改善的必要，會請縣府工務處再邀集相關專業的單位會勘研議，尋求最佳解決方案，符合現地的需求。

最後一站，許縣長前往國姓鄉乾溝村會勘簡報有關一三六線五k支線道路工程、福龜村龜仔頭段支線道路工程，陳情的鄉親也都到場關心，了解工程施作內容。