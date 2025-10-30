許縣長會勘竹山國小教學大樓粉刷及防水工程

縣長許淑華會勘竹山國小教學大樓粉刷及防水工程。(南投縣府提供)

竹山國小教學大樓於九二一震災後由慈濟基金會援建，迄今已使用二十五年。校舍因年代久遠，教室牆面油漆斑駁、樓頂水泥龜裂滲水導致壁癌，鋼板鏽蝕情形嚴重，恐影響結構安全與師生使用安全。

縣長許淑華(三十)日下午親赴竹山國小勘查校舍現況，聽取學校需求與改善建議，並責成教育處積極協助，確保後續整修品質，打造安全舒適的學習環境。

竹山國小校舍由建築師許常吉設計監造，採斜屋頂減少漏水問題，教室隔間以矽酸鈣板內填輕質水泥，具防震與減重效果；樓板層則以鍍鋅鋼板覆以水泥鋪設。然而，由於矽酸鈣板無法施作水泥牆面，僅能以油漆粉刷美化，需定期維護。近年因經費有限，牆面未能全面翻新，加上部分屋頂區域易積水、截水溝龜裂滲漏，導致三樓教室及走廊壁癌嚴重，樓層鍍鋅鋼板也有鏽蝕現象，不僅影響校園美觀，更恐衍生公安疑慮。

許縣長表示，縣府一向重視教育環境的安全與品質，對地方學校的需求將全力支持。此次會勘後，縣府將儘速協助竹山國小進行修繕，必要時並向中央爭取補助經費，確保改善工作順利推動。她強調，縣府是學校最堅實的後盾，三樓走廊梁柱因屋頂漏水壁癌。將持續推動教育資源均衡發展，縮短城鄉差距，保障每位學生擁有安全、優質的學習環境。