許縣長：邁向永續化解嫌惡設施疑慮、落實環保建設
【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣議會第20屆第6次定期會3日縣政總質詢聚焦環保，包括垃圾、廚餘及營建廢棄土方等的安全環保去化問題，備受議員們關心，縣長許淑華特別強調，面對這些民眾不喜歡又無可避免的廢棄物處理問題，縣府不能迴避，為了堅持邁向永續發展的目標，只有為民眾把關，遵循最嚴格的標準推動必要的環保建設，縣府必須義無反顧、勇於承擔、積極處理化解過去民眾詬病的嫌惡設施汙名。
3日的縣議會縣政總質詢議程，由陳淑惠、簡峻庭、謝明謀、李洲忠、林庭秝、黃春麟、林憶如、廖梓佑等8位議員聯合質詢，許縣長偕副縣長王瑞德率縣府各局處長列席並備答詢。
針對，縣議員關心的各項環保議題及民眾可能的誤解疑慮，除縣府環保局逐一詳細說明並提出具體事證及因應措施外，許縣長也總結強調指出，身爲縣長，不只是要推動很多社會福利及地方基礎建設，對於這些大家比較不喜愛的所謂「嫌惡設施」，但確實是有需要的，縣府還是要積極去規劃推動，做好化解民眾疑慮的溝通，嚴格落實符合環評及相關操作標準，讓處理設施不再是民眾眼中的嫌惡設施，真正有效、安全、無汙染的去化處理，這些我們自己產生的各種垃圾等廢棄物。
許縣長說，議員關心的垃圾、廢土或廚餘等等問題，都是一直存在，每個人和縣府都無可迴避，而且，再不妥善規劃處理，終將衍生更多的環境汙染問題，造成更多民生相關的困擾甚至危害。
許縣長表示，像最近就屢屢發生縣內的河川山谷，被亂丟各種營建廢棄物，有拆下的馬桶、磁磚，還有很多外來的營建土方，都導致居民憂心及嚴重關切，包括縣府環保、警政均耗費大量人力、物力及時間取締稽查，但，最終唯有規劃設置安全環保的去處，才能徹底解決這些問題。有關最近爆發非洲豬瘟後的廚餘議題，縣府早已規劃符合環保標準的「有機廢棄物資源化中心」專門用來處理廚餘，預計明年就能招商興設。
許縣長說，包括大型傢俱、路樹修剪產生的大量樹枝，需要地方能夠先行暫置，謝謝鄉鎮市公所配合縣府，共同解決這些問題，縣府不怕嫌惡設施的規劃，當然，前提是一定會全力與民眾商量溝通，達成理解與共識，而相關的環評及處理標準，縣府也一定會做好並嚴格落實遵守，化解民眾憂心或誤解，讓這些必要的環保建設不再是嫌惡設施。（照片記者 謝雅情翻攝）
