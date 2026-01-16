許美華曝美國智庫朋友與藍委對話...「福建人」陳玉珍稱：對岸只會打台北賴清德、不會打金門

國民黨立委陳玉珍提案修法將助理費除罪化，且提出《離島建設條例》部分條文修正草案，要在金門、馬祖成立自貿區，遭質疑是為推動「一國兩制」試驗區鋪路、給中國開後門。對此，反紫光成員許美華昨（15日）指出，美國智庫人士曾拜訪陳玉珍，想知道她對兩岸關係的看法，不料其卻稱，「中共討厭台獨、討厭總統賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」。陳玉珍更表明，「我是福建人，本來就不是台灣人」。

許美華昨日於臉書發文透露，她在美國智庫的朋友，幾個月前拜訪了陳玉珍，想知道其對兩岸關係的看法，因為講過「北京中央」的陳玉珍，一直被視為明顯的親中派，也持續阻擋國防民防預算。

廣告 廣告

許美華表示，面對美國智庫，陳玉珍說，她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，「對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」。不僅如此，陳玉珍更稱，「我（以前）的身分證上面寫的是福建欸，我是福建人，我本來就不是台灣人」。

許美華指出，雖然本來就知道陳玉珍的立場，但其完全沒有掩飾親中立場，一副中國打台北、打賴清德，不關她的事，甚至強調自己不是台灣人等行為，還是讓美國友人吃驚，不禁直呼，「她還是台灣國會議員吧，At least show some respect ？（至少表示點尊重吧？）」。

許美華直言，本來就知道陳玉珍是這種「中國打過來，我會去跟他們談的投降主義」，但是聽到美國朋友帶來這些消息，「台灣國會有這種立委，聽到當下還是覺得很丟臉」。許美華說，「我現在至少非常確定，美國華府非常知道台灣國會的藍白立委，都在玩什麼把戲，大家都不演了也是好事」。

針對陳玉珍提案《離島建設條例》將新設「離島自經區」，許美華指出，「為了幫中國洗產地，《離島建設條例》極可能讓台灣陷入遭美國高關稅報復的後果」。她說，「要不是因為我是台灣人，真的很希望藍白就去幫中國洗產地，然後台灣得到跟中國一樣的高關稅待遇」。

最後，許美華提醒，現在台灣得到15%最惠國待遇，「中國目前因為支援伊朗遭制裁，現在輸美關稅是47%」。她嘲諷，「關稅不要15%、要47%的，就去支持藍白陳玉珍們吧！」

（圖片來源：許美華臉書、三立新聞）

更多放言報導

AIT此次對黃國昌很火大？許美華指快閃華府作戲不顧美方善意：不是擺明了谷立言講話份量不夠嗎？

陳昭姿稱推動代理孕母是「畢生心願」...許美華批「荒謬絕倫」：拿不出完整法案和論述、推動法案理由「只剩情緒綁架」！