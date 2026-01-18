許美華曝美方對鄭麗君「評價高」超越全球很多貿易團隊、「任勞任怨」留下好印象：台灣人應對談判團隊驕傲

台美對等關稅談判結果出爐，15%不疊加的成績讓國內一片掌聲。科技專家許美華透露華府智庫朋友消息，表示美國團隊對行政院副院長鄭麗君評價很高，對政策細節掌控、真誠跟美方斡旋，把全球很多貿易團隊都比下去；他直言，這次談判條款比日韓都好，除了台灣的半導體獨特優勢之外，台灣團隊任勞任怨的工作態度，在華府心目中留下很好的印象，「台灣人應該為鄭麗君率領的團隊感到驕傲。」

許美華昨日在臉書發文表示，收到華府智庫朋友傳來訊息，說台美關稅談判落幕，有些話終於可以說了，「這是美方政府朋友告訴我們的。」

廣告 廣告

許美華接續整理華府智庫友人資訊，智庫人士表示：「過去接近一年，我們（美國關稅談判代表），接觸不同國家的貿易代表談判隊，不論是來自東南亞還是歐洲，近乎沒有一隊，是像台灣這樣專業的國家談判隊。」

該人士指出，賴總統政府第一天就派出行政院副院長鄭麗君親自去美國，讓華府很多人大吃一驚，很多國家，甚至台灣的人都不一定了解，其實行政院副院長有多高地位，是一個國家的副總理，是國家的副元首級別。除了台灣，沒有任何一個國家，是派出這種高層的人親自到華府去作關稅談判。這代表賴政府對台美關係的重視，這點很重要。

該人士並說，更重要的是，美國團隊對鄭麗君評價很高，尤其是她對於政策細節的了解和掌控，真誠地跟美方斡旋，有理有節，「美方人員認為，台灣的表現真的把全球很多貿易團隊都比下去了。」

該人士透露，之前台灣的暫時性關稅得到20%，比日本南韓或者歐盟最後的15%來得高；其實當時美國政府內部，有不少人為台灣感到不平。因為，美方代表都認為台灣已經展現出最大誠意，也都比其他國家談判得更好；一方面解除美方疑慮，同時也堅持台灣的立場。

該人士再說，美方朋友也對鄭麗君以行政院副院長高度，投入談判的認真、辛苦表示敬意。過去大半年，鄭麗君多次來往華府，甚至曾經有過，剛抵達台北、踏出機場，又馬上起行上飛機回去華府進行會議。美方朋友說，鄭麗君希望可以當面了解所有動態並進行交流，因此頻繁來往台北跟華府，對談判事事親力親為。

「毋庸置疑，今次台灣政府的努力沒有白費」，該人士表示，除了成功以「Taiwan」的名義，跟其他大國一樣爭取到最低關稅，其他談判條款亦都比日本韓國更好。

該人士點出，很大的原因，除了台灣的半導體獨特優勢之外，台灣團隊任勞任怨的工作態度，在華府心目中留下很好的印象，「台灣人應該為鄭麗君率領的團隊感到驕傲。」

（圖片來源：行政院）

更多放言報導

感謝對美關稅談判團隊！蔡英文指「從不是掌聲最多的工作」：謝謝你們承擔壓力、守住台灣立場

台日韓對等關稅皆15%！一圖表比對赴美投資細節「台灣模式更靈活」企業自主投資無時間表