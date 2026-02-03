許聖梅抱200萬現金到醫院 被拒門外⋯因為是媳婦

謝震武律師主持的《震震有詞》，日前探討「孝順、責任該扛還是外包？長子女或媳婦是最佳舉重選手？」這道在華人家庭中反覆上演、卻始終沒有標準答案的長照難題。討論焦點之一，來自藝人李運慶妻子洪詩的真實經歷，她因親自照顧失智公公，被部分網友質疑是「孝道外包」，甚至出現「原生家庭缺愛才委屈」的尖銳評論，引發輿論兩極反應。

事實上，李運慶的哥哥曾發文公開感謝洪詩為父親把屎把尿的付出，原意是表達感激，卻意外掀起對「媳婦是否被迫承擔照顧責任」的激烈爭辯。面對外界質疑，洪詩過去也曾發聲澄清，強調先生一家人並未逃避責任，而她在受訪時更提到，自己反而心疼父母被牽扯進負評之中，因為「他們給了我很多愛」，並非網友口中所說的原生家庭失衡。

廣告 廣告

而資深媒體人許聖梅的親身經歷，更讓現場氣氛瞬間凝重，她分享，當年患有失智症的婆婆突發心肌梗塞，家人迅速成立群組討論醫療決策與費用分攤，卻唯獨沒有將身為媳婦的她納入討論。她苦笑形容：「但我很有存在感，因為要付帳單！」許聖梅回憶，自己曾抱著一、兩百萬現金奔走醫院繳費，卻在申請轉院病歷時，被院方以「媳婦不具血緣關係」為由拒於門外，讓她深刻感受到長照體系中，媳婦角色的尷尬與邊緣。

諮商心理師林嘉歆提醒，許多在長照家庭中的長子女或媳婦，容易不自覺陷入「救世主情結」，想靠一己之力撐起一切，卻忽略這是一場長期消耗戰。她建議，在婚前或即將面對照顧議題時，伴侶之間必須誠實釐清三個關鍵問題：「是當老婆還是當看護？」「是否有救世主情結？」以及「財務與時間分配是否失去自我？」避免在責任與情感綁架中逐步耗盡自己。