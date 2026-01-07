許聖梅爆女星為嫁豪門塗雀神油 「忘做1事」慘被打回原形

藝人進了演藝圈後為了出名、出頭天無所不用其極的故事相當常見，但動用到迷信甚至密宗儀式等方式往往令人難以認同。資深媒體人、名嘴許聖梅近日在節目上透露，指有位女星為了改頭換面嫁進豪門，和母親求助秘密法師，卻因為忘了還願，最後沒如願成為豪門媳。

許聖梅昨(6日)在《震震有詞》分享，不少女藝人為了嫁進豪門使用不少花招，過去有位法師找媒體爆料，指有位女星高中沒畢業就出道拍戲，和母親相依為命，家庭經濟狀況不佳，還因為合約問題被經紀公司冷凍，偏偏在這時期她私下與沒什麼錢的音樂人看對眼交往，讓母親相當擔心，媽媽便找上法師幫忙想要斷開女兒的窮桃花。

許聖梅說，奇妙的是該法師做了法事後，女星和音樂人竟然真的分手，那位星媽後來就帶著一無所知的女星來拜見這位法師，還在紙條上寫下12字願望「飛黃騰達、富甲一方、嫁入豪門」，法師則回應這12字在女星命裡完全沒有，必須要跟神明借，但借了會有代價，要求必須回來蓋廟，女星和母親隨即一口答應。

許聖梅指出，法師後來辦了法會，並給了女星一瓶神秘的油，有媒體說是屍油，她不太相信，「有一個很好聽的說法叫『雀神油』」，並提醒把這個油點在嘴唇上會增強人際關係、說話好聽，點在額頭上可開桃花，點在嘴唇第一個吻到的男人，對方永遠不會離開她，會對她言聽計從。

許聖梅補充說，後來這位女星應邀去拍了好萊塢電影，又因其他女星牽線認識了富商的兒子，電影還沒拍完，女星就傳出懷了富二代的小孩，法師提醒是否該還願，女星和母親都沒理會，法師就生氣撂話4個字「打回原形」，而那位女星懷了二胎又生下兒子後，富二代卻提分手，最後一頭空。主持人謝震武打趣笑說，女明星想必很在意電影劇本裡千萬不能跟別人有吻戲，否則吻到富二代前先吻到別人，「萬一吻到一個乞丐，從此之後他就不會離開妳」，一弄不好就前功盡棄。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

