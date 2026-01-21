許聖梅爆演藝圈大爆醜！女神陷小三官司、歌王婚姻崩盤

資深媒體人許聖梅日前在《命運好好玩》節目中，針對2026年演藝圈發展做出重大預言。她表示，命理師指出2026馬年為「赤馬紅羊劫」，將是60年一遇的動盪年，演藝圈多起感情與婚姻問題正在檯面下醞釀。

許聖梅首先爆料，演藝圈有位女神級人物疑似介入某老闆的感情世界，成為第三者。據她透露，正宮已經採取法律行動提告，目前案件仍在檯面下發酵。她直言，在資訊傳播快速的時代，任何事情在網路上很快就會被大眾知曉，這起風波若在2026年爆發，將成為震撼娛樂圈的重大事件。

除了不倫戀情，許聖梅也提及台灣離婚率持續攀升的現象。她透露有位知名歌王的婚姻狀況出現嚴重問題。雖然對外宣稱情況尚未到最糟的地步，但從她的觀察來看，是女方已經不願再忍耐。這位歌王的妻子長年付出，卻始終感受不到相對的回應與重視，讓這段婚姻關係瀕臨崩潰邊緣。

在主持人陳亞蘭的追問下，許聖梅進一步說明，許多夫妻關係都是忍到極限才選擇攤牌。她認為2025年的氛圍將延續到2026年，該爆發的事件只會更多，不會減少。她強調，現今社會資訊流通迅速，只要出現破口，幾乎很難低調收場，許多檯面下的故事可能一夕之間全部曝光。

許聖梅總結表示，2026年將充斥醜聞、不倫戀以及婚姻問題。她雖然表示自己並非預言家，但從長年的媒體觀察經驗來看，這些預測並非空穴來風。演藝圈的暗潮已經開始湧動，未來一年恐將陸續引爆多起震撼性事件，影響層面將相當廣泛。

