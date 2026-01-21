許聖梅爆演藝圈大爆醜！女神陷小三官司、歌王婚姻崩盤
資深媒體人許聖梅日前在《命運好好玩》節目中，針對2026年演藝圈發展做出重大預言。她表示，命理師指出2026馬年為「赤馬紅羊劫」，將是60年一遇的動盪年，演藝圈多起感情與婚姻問題正在檯面下醞釀。
許聖梅首先爆料，演藝圈有位女神級人物疑似介入某老闆的感情世界，成為第三者。據她透露，正宮已經採取法律行動提告，目前案件仍在檯面下發酵。她直言，在資訊傳播快速的時代，任何事情在網路上很快就會被大眾知曉，這起風波若在2026年爆發，將成為震撼娛樂圈的重大事件。
除了不倫戀情，許聖梅也提及台灣離婚率持續攀升的現象。她透露有位知名歌王的婚姻狀況出現嚴重問題。雖然對外宣稱情況尚未到最糟的地步，但從她的觀察來看，是女方已經不願再忍耐。這位歌王的妻子長年付出，卻始終感受不到相對的回應與重視，讓這段婚姻關係瀕臨崩潰邊緣。
在主持人陳亞蘭的追問下，許聖梅進一步說明，許多夫妻關係都是忍到極限才選擇攤牌。她認為2025年的氛圍將延續到2026年，該爆發的事件只會更多，不會減少。她強調，現今社會資訊流通迅速，只要出現破口，幾乎很難低調收場，許多檯面下的故事可能一夕之間全部曝光。
許聖梅總結表示，2026年將充斥醜聞、不倫戀以及婚姻問題。她雖然表示自己並非預言家，但從長年的媒體觀察經驗來看，這些預測並非空穴來風。演藝圈的暗潮已經開始湧動，未來一年恐將陸續引爆多起震撼性事件，影響層面將相當廣泛。
其他人也在看
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 5
77歲張小燕近況曝...燦笑同框天后們 張清芳「高挑帥兒也在場」成焦點
知名造型師李明川雖然忙於工作，但不時仍會透過社群分享生活，近日，他曝光一組用餐的大合照，只見張小燕、張清芳、方芳芳等人都齊聚一堂，讓網友瞬間驚呼：「這餐含金量好高」蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
遭指「臉蛋不一樣」？林志玲現身說話了 尪隔海示愛洩夫妻互動
「台灣第一名模」林志玲嫁給日本男星AKIRA（黑澤良平）後，育有一子，而林志玲為了代言產品拍了一系列美照，但卻遭指「臉蛋不一樣了」引起熱議，昨（20日）她出席品牌活動，一番話語也被解讀為在回應此事件。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 42
李多慧在台行程滿檔「無休奔跑中」 自拍洩近況：工作才能感覺到活著
韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展近3年，憑藉親民個性圈粉無數的她，一舉一動都受到關注，雖然2026上半年決定為了宣傳首部電影而減少工作量，不過李多慧1月分工作依舊滿檔，深夜她也曬出自拍照分享近況。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 10
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異
鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 28
米可白將入院動刀！昔拍戲一半血流不止 預告「切除神經」解決惡疾
米可白（趙亦瑄）長年飽受鼻子過敏所苦，進而影響日常生活，不僅經常頭痛，就連注意力也難以集中。近日她戲劇作品正式殺青，忙碌行程暫時告一段落，終於安排動刀解決宿疾，將於2月初接受手術。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 10
何妤玟親揭童年創傷！媽媽嫁美國人 她3歲被送寄養「像皮球被拋來拋去」
《小姐不熙娣》由Sandy吳姍儒代班主持，攜手派翠克與新加入的生力軍薔薔。最新一集以「人生直接失控開播？連八點檔都不敢這樣演！」為題，邀請賴雅妍、初孟軒、關韶文、何妤玟、王少偉以及班底Peggy、朱琦郁，輪番揭露比戲劇還荒謬的人生真實經歷。鏡報 ・ 1 天前 ・ 20
欠錢拚重生／獨家！沒錢也要快樂度日 陳致遠、林秀琴嗑酒肉尋歡
前職棒球星陳致遠與妻子林秀琴淡出演藝圈，夫妻倆行事低調，鮮少公開露面。1月初晚間，本刊直擊兩人現身台北東區巷弄內一家燒肉店，當晚夫妻倆並未刻意遮掩行蹤，輕裝上陣坐在店內用餐，一邊烤肉、一邊小酌，互動自然，雖然之前投資頻頻失利，但兩人看來輕鬆愉快，頗能品嘗人生風波裡的小確幸。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 65
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 4 天前 ・ 6
郭曉東15歲兒罕露面...顏值遭狠虧「沒遺傳父母」 他現身反擊了
中國男星郭曉東和女星程莉莎結婚邁入第19年，育有一個兒子，夫妻在戲劇圈都頗有發展，深受粉絲的喜愛。近日，郭曉東15歲兒子郭子誠罕見露面，不過顏值卻遭到調侃「沒有遺傳父母」，對此，郭子誠也給出高EQ回應。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
「火雲邪神」梁小龍離世！遺孀正式發聲：心衰竭搶救6小時
【緯來新聞網】梁小龍以周星馳執導電影《功夫》一角「火雲邪神」翻紅，昨（18日）傳出已於1月14日逝世緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
幸福人夫！陳冠希45歲近況照曝光 網驚：撞臉毛利小五郎
藝人陳冠希雖然近年將生活重心移往海外，一舉一動仍是外界關注焦點。近日，有粉絲在洛杉磯聖蓋博的一間知名中餐廳遇見陳冠希一家三口，他和愛妻秦舒培與8歲女兒Alaia一同出席親友婚宴。然而，陳冠希因一身特殊打扮與滄桑神態引發熱議，讓網友驚呼超像《名偵探柯南》裡的毛利小五郎！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31
反對器官買賣隔天過世！火雲邪神梁小龍「最後身影曝」 鄰居：很有精神
香港資深武打影星梁小龍因電影《功夫》中「火雲邪神」一角廣為人知，家屬證實他於本月14日因心臟衰竭離世，享壽75歲，消息曝光後震驚各界。由於梁小龍在離世前一天仍透過社群影片為打擊拐賣兒童與器官販賣發聲，時間點過於接近，引發部分網友揣測與討論。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 10
合夥人豪賭千萬捲款潛逃！王少偉「險遭黑道上門討債」 慘況內幕曝
節目最新一集以「人生直接失控開播？連八點檔都不敢這樣演！」為題，王少偉分享曾因投資麵包咖啡店，險遭黑道索命的驚悚內幕。王少偉透露，曾因投資麵包咖啡店，險遭黑道索命的驚悚內幕，他回憶當時某位股東頻繁以資金周轉為由向他借錢，直到有貴人私下提醒，他才發現對方沉迷賭博，不僅一晚輸掉數百萬、三天輸掉上千萬，甚至拿公司票據抵押債務，捲款潛逃，讓身為負責人的他，嚇到天天提心吊膽，深怕黑道隨時會上門討債。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
小S愛女Elly「轉大人」耍辣慶生 20歲「私下狀態」流出！
娛樂中心／江姿儀報導女星小S（徐熙娣）2005年與老公許雅鈞結婚，2人育有三位優秀女兒，皆遺傳父母的完美基因。其中，大女兒Elly（許曦文）不僅外貌出眾，還成績優異，錄取美國名校。近年她出國留學，仍不時個人社群分享當地生活日常，16日迎來20歲生日，昨（17日）曬出美照慶生。民視 ・ 3 天前 ・ 23
《尋秦記》秦王林峯來了！守約來台謝票 「一天趕6場映後」只為會粉絲
《尋秦記》由影壇天王古天樂與鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，由港劇的原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，已於1月9日全台上映，目前已累積1200萬的票房佳績，電影中扮演秦王的林峯曾在古天樂與宣萱來台見面會上call in現聲，希望能抽空來台會粉絲，林峯果然在繁忙的行程中抽出一天的時間來台灣謝票，也是他首度來台灣宣傳電影，還會前進台中，與影迷近距離接觸！誠意十足！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
林志玲尪AKIRA日本節目狂放閃 大聊私房家務事
日本男星AKIRA自從娶了林志玲之後，成為道地的「台灣女婿」。今（20）他現身日本節目《NON STOP！》，雖然是以VTR形式上節目，不過內容相當精采。AKIRA在節目中大聊家事，更透露自己廚藝不錯，只不過他的拿手菜都比較粗獷，例如：咖哩、味噌湯、豬肉味噌湯。自由時報 ・ 19 小時前 ・ 7
梁小龍「公開反對器官移植」隔天猝逝！ 成龍喊「北京天很陰」引發聯想
香港資深武打影星梁小龍14日因心臟衰竭辭世，享壽75歲，震驚華人電影圈。多位演藝圈好友紛紛發文悼念，其中成龍表示「北京下雪了，天很陰，懷念您。」一番話引發聯想。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 12
曾敬驊放話帶爸媽出國「遭放鳥」 拒絕同行原因曝光⋯全場笑翻
金馬獎入圍8項大獎的電影《我家的事》，即將於2月4日在 CATCHPLAY＋獨家上架。今日（20日）特別舉辦媒體訪談會，導演潘客印率領劇中靈魂人物「一家四口」藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪齊聚一堂，一同揮毫寫春聯，提前感受年節氣氛。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發表留言
郁方、黃嘉千低調現身曹西平靈堂 手寫字條訴不捨：您是真正的巨星
資深藝人曹西平日前於家中猝逝，靈堂開放至今已有眾多圈內好友前往送行。藝人郁方與黃嘉千也低調前往板橋弔唁，郁方在現場留下一張橘色便利貼，簡單幾句話卻深刻表達了對前輩的敬意。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言