許聖梅認為「王子絕對不會娶粿粿」 第一次聲明裡「1句話」超關鍵

許聖梅看出聲明裡暗藏玄機。翻攝新聞挖挖哇！YouTube、Meigo粿粿臉書

藝人王子（邱勝翊）被指介入粿粿與丈夫范姜彥豐的婚姻，引發外界熱議。王子於10月29日就火速發表第一次聲明，對當事人與大眾道歉，11月4日發表第二次聲明再次表達歉意。近日，談話性節目《新聞挖挖哇》也討論到此事，事發多日，網友好奇「粿粿離婚的話，王子到底會不會娶她？」資深媒體人許聖梅認為「不會」，並且說明了此看法的原因。

主持人鄭弘儀先是問在場律師雷丘：「王子會娶粿粿嗎？如果粿粿已經離婚了。」對方回答：「這個已經超過法律的界線，我不知道。」鄭弘儀好騎：「字裡行間難道沒有流露出他對粿粿的愛嗎？」許聖梅提出自己的看法：「絕對不會。」

許聖梅認為王子不可能娶粿粿。翻攝新聞挖挖哇！YouTube

許聖梅分析，「他（王子）這個聲明是有原因的，他為什麼會在范姜彥豐發聲明的第一時間，他也趕快發一個聲明承認，就表示王子跟粿粿都知道范姜知道什麼了，就他手上一定有東西嘛，你再不講我就丟啊，你再不承認我就丟嘛，現在看起來是這樣子，所以他一定要承認。」接著，她提到王子的聲明裡，字裡行間的意思就是告訴大家「我跟她就不是認真的」，鄭弘儀超驚訝：「從哪裡看出來？」許聖梅提到，聲明中有句「這也不是一段長久隱瞞的情感」，她激動表示：「我管你是不是長久隱瞞，他意思是說不是情感啊。對不對？他是不是這樣講了？」有網友表示：「聽了許聖梅的敘述，立刻了解一大半。」



