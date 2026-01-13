許育璿懸掛與江啟臣合照看板 中市北屯區議員選戰啟動

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離11月28日市長及市議員選舉不到一年，但國民黨議員提名席次、初選方式尚未決定，讓有意參選人相當緊張，尤其是應選席次高達6或7席的北屯最為激烈，而國民黨內有意參選北屯區市議員的許育璿今天正式表態，並且掛上和擬參選中市長的立法院副院長江啟臣合照的賀年看板，展現參選決心。

台中市北屯區本屆應選6席，傳出下一屆增加一席，成為應選7席，國民黨因黃健豪選上立委及陳成添不再參選市議員空出2席，而現任市議員為沈佑蓮及賴順仁，因此有意角逐的新人倍出。

目前國民黨有意參選者有4人，分別是運動局專員吳宗學、江啟臣副院長秘書許育璿、工策會幹事顏建程、北屯區仁和里長張永漢，而吳宗學已宣布參選，也掛上與陳成添合照的競選看板，許育璿今天則掛上與江啟臣的賀年看板，也同時宣布參選。

