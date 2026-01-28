許舒博喊「15%關稅沒人反對」：藍白阻擋將迎來反撲！張惇涵指「許是國民黨大老、不是綠側翼」：盼朝野別國內互打

全國商業總會理事長許舒博昨日接受專訪時提到台美關稅，直言稅率15%沒人反對，立法院應該儘速排案審理，該通過就快點通過，「若藍白決定阻擋，民意將會大反撲」。行政院秘書長張惇涵今（28）日赴立院時受訪表示，「許舒博應該是國民黨的大老，不是民進黨的側翼」，許舒博昨天講的，也是希望為了台灣產業、經濟、民生，朝野政黨不要國內互打。

張惇涵今日赴立院內政委員會受訪時表示，記得國民黨主席鄭麗文在選主席時，曾拜會許舒博，當初許舒博奉勸鄭麗文，國民黨不要網內互打。

張惇涵再說，他昨天也看到許舒博公開受訪講到，15%關稅談判應該是底線，如果有什麼變數，導致川普政府祭出懲罰性關稅，大家生意怎麼做？

張惇涵指出，這是許舒博講的話，「許舒博應該是國民黨的大老，不是民進黨的側翼」，許舒博昨天講的，也是希望為了台灣產業、經濟、民生，朝野政黨不要國內互打。

許舒博昨日接受廣播節目訪問時表態，15%關稅沒人反對，立院應該儘速排案審理，該通過就快點通過，就算在野黨有「投資5000億美金」的擔憂，也該排案付委實質討論，而非擋在外面不處理。他也說，特別軍購對人民比較無感，但關稅攸關百工百業，在野黨如果阻擋，民意將會大反撲。

（圖片來源：網路、讀者提供）

