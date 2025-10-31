許舒博拜會鄭麗君見笑容 估台美關稅將迎好消息

（中央社記者曾智怡台北31日電）台美關稅談判近尾聲，商總理事長許舒博今天透露，昨天拜會行政院副院長鄭麗君，從她笑容滿面推估接下來應會有好消息，包括納入232條款的家具、藥品業有望列入最惠國待遇，盼關稅盡快公布，讓企業有布局依循。

川習會後美中貿易戰降溫，許舒博出席全國商業總會第79屆商人節大會暨「金商獎」頒獎典禮，會前受訪表示，全球任一國家用關稅互相牽制，到最後對誰都不會有利，所以中美假使有太多爭議，對其自身利益都會產生影響，就像中國大陸限制稀土，就對美國軍工產業產生影響。

廣告 廣告

至於台灣狀況，許舒博透露，昨天他拜會鄭麗君，「從她的笑容當中，我認為接下來應該有好消息」，結果應比原來預期好一點，呼籲關稅盡快公布，讓所有企業依循，才知道如何布局，包括停工、減班能恢復生產。

許舒博致詞也提到，台美關稅應接近尾聲，從鄭麗君的笑容裡面應可得到很好答案，232條款除高科技產業外，家具、藥品業可能都會列入最惠國待遇；他也感謝政府通過800多億韌性預算，除補助產業向外拓展，也能挹注產業資金需求，在在證明朝野和諧、有共同目標，台灣經濟未來會更好。

針對行政院會昨天通過跨國勞動力精進方案，包含開放旅宿業外國技術人力，許舒博表示，這個政策兼顧本國勞工，也幫旅宿業者基層勞工加薪，尤其對大型飯店集團有很大助益，因能使用10%外籍勞工；另外，旅宿業聘請移工規劃薪資最低新台幣3萬2000元，也和基本工資相近，是合理的。

他說，「先求有再求好」 ，尤其3K產業如廢棄物清除業等已逐步開放，這次開放還是有很大幫助，也兼顧本國勞工利益問題。

針對非洲豬瘟對食品餐飲業影響，許舒博表示，目前只有豬場驗出非洲豬瘟，預估防疫期間溫體豬肉會有一些問題，至於冷凍豬肉還夠，「但冷10幾天總比冷10幾年好」，過去口蹄疫事件導致暫停外銷10、20年，大家要互相體諒，為整體國家考慮，肉品業者也認為目前影響有限，否則若全面爆發將更大程度影響生計，因此防疫是必要措施。（編輯：黃國倫）1141031