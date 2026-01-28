許舒博盼速審關稅協議 張惇涵受訪回應 (圖)
美國總統川普威脅對韓國加徵關稅，商總理事長許舒博盼台灣國會盡快審台美關稅協議。行政院秘書長張惇涵（圖）28日表示，許舒博所述也是為了台灣產業、經濟與民生，朝野政黨不要國內互打。
中央社記者謝佳璋攝 115年1月28日
