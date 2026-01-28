許舒博盼速審關稅協議 張惇涵：為了台灣別國內互打

（中央社記者高華謙台北28日電）美國總統川普威脅對韓國加徵關稅，商總理事長許舒博盼台灣國會盡快審台美關稅協議。行政院秘書長張惇涵說，許舒博應是國民黨大老，不是民進黨側翼，許舒博所述也是為了台灣產業、經濟與民生，朝野政黨不要國內互打。

美國總統川普在社群媒體發文表示，因韓國國會未能依約完成批准程序，美方將把原先談妥的對韓關稅稅率從15%調高至25%。全國商業總會理事長許舒博昨天表示，產業界普遍希望「盡快審、盡快談」，相關配套與細節都可在國會中充分討論，但不宜一味擱置不處理，若完全阻擋審議，最終反作用力恐回到在野黨身上。

張惇涵今天上午赴立法院備詢前接受媒體聯訪時指出，他還記得國民黨主席鄭麗文在選國民黨主席時曾拜會許舒博，許舒博當時奉勸鄭麗文，國民黨不要「網內互打」，昨天許舒博也公開指出，15%關稅談判應是底線，如果有變數導致川普政府祭出懲罰性關稅，大家生意怎麼做。

張惇涵表示，國民黨也好、民眾黨也好，許舒博應是國民黨大老，不是民進黨側翼，因此許舒博昨天所述也是為了台灣產業、經濟、民生，朝野政黨不要國內互打。（編輯：林淑媛）1150128