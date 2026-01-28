許舒博籲國會速審關稅協議 張惇涵跟進喊話：朝野政黨不要「國內互打」

記者盧素梅／台北報導

行政院秘書長張惇涵受訪。（圖／翻攝畫面）

美國總統川普在社群媒體發文時表示，因韓國國會未能依約完成批准程序，美方將把原先談妥的對韓關稅稅率從15%調高至25%，全國商業總會理事長許舒博喊話台灣國會盡快審台美關稅協議，否則民意會反撲。對此，行政院秘書長張惇涵今（29）日表示，許舒博應是國民黨大老，不是民進黨側翼，許舒博所述也是為了台灣產業、經濟與民生，朝野政黨不要國內互打。

張惇涵今天上午赴立法院內政委員會備詢前受訪指出，他還記得國民黨朱立倫主席在選主席的時候，曾經去拜會過許舒博，當初許舒博奉勸朱立倫，國民黨不要「網內互打」，昨天也看到許舒博公開的受訪時也講到，15% 的關稅談判應該是底線，如果有什麼變數導致川普政府祭出懲罰性的關稅，大家生意怎麼做？

張惇涵強調，國民黨也好，民眾黨也好，許舒博應該是國民黨的大老，不是民進黨的側翼。許舒博昨天講的，也是希望為了台灣的產業、經濟、民生，朝野政黨不要國內互打。

