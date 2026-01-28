許舒博籲立院速審關稅協議 張惇涵：為台灣產經民生朝野不要國內互打

行政院秘書長張惇涵今表示，許舒博為了台灣產業、經濟、民生，呼籲朝野政黨不要國內互打。（圖／鄒保祥攝）

美國總統川普不滿南韓國會未通過談妥的關稅協議，宣布對韓關稅從原本的15％提升至25％，商總理事長許舒博昨發出警告，立院應儘速排審協議，因為這攸關百工百業出口競爭力，恐會引起民意反撲。行政院秘書長張惇涵今天（28日）受訪時引述許過去曾說「國民黨不要網內互打」回應媒體提問，並酸「許舒博應該是國民黨的大老，不是民進黨的側翼」。

商總理事長許舒博昨天接受廣播節目專訪時，被問到如果台灣國會跟韓國一樣，不通過談妥的關稅，或延遲通過，是否成為川普下一個祭出關稅鐵拳的對象？許認為，既然15％關稅沒人反對，立院應該儘速排案審理，該通過就快點通過，就算在野黨對投資5000億美金有疑慮，也該排案付委實質討論，而非擋在外面不處理，「關稅攸關百工百業，在野黨如果阻擋，民意將會大反撲」。

對此，行政院秘書長張惇涵今上午受訪時被問及此事並表示，記得國民黨主席鄭麗文在選主席時曾拜會許舒博，許當時奉勸鄭，「國民黨不要網內互打」，昨天看到許舒博公開受訪講到，15％關稅應該是底線，如果有什麼變數，導致川普政府祭出懲罰性關稅，「大家生意怎麼做？」

張惇涵直言，這是許舒博講的話，國民黨也好、民眾黨也好，許舒博應該是國民黨的大老，不是民進黨的側翼，許舒博昨天說的話，也是為了台灣產業、經濟、民生，呼籲朝野政黨不要國內互打。



