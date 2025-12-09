許舒博：八大工商團體願擔任朝野的橋梁 不希望國家停滯

行政院長卓榮泰今（9）日率行政院祕書長張惇涵、財政部長莊翠雲等多個部會首長，出席商總舉辦的「行政院長卓榮泰與商業領袖座談會」。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 全國商業總會今（9）日舉辦「2025行政院長與商業領袖座談會」，理事長許舒博表示，近期朝野關係不融洽，並非企業界樂見，八大工商團體願意擔任朝野的橋梁，由理事長共同拜會各黨團，「要求他們做出正確判斷」，企業界不希望國家停滯，國家發展、人民安定是我們迫切需要的。

商總理監事、會員公會理事長等商業領袖就國內服務業當前關切的產業議題，涵蓋政府權責協調、觀光旅宿、缺工及人力資源、數位轉型、環保及節能減碳、運輸物流及倉儲、進出口、健康醫療、農業生態、產業發展等10個面向，逾80個行業共65項提案，總提案數為近年之最，，顯示在缺工、成本高漲與法規複雜的環境下，國內業者的經營壓力已瀕臨臨界點，也凸顯業者亟需政府更多的傾聽和協助。

許舒博致詞時表示，2024年服務業總產值將近15兆，占比逾6成，目前就業人口約705萬人，占總就業人數超過6成，不僅扮演穩定就業的關鍵角色，而全國賦稅收入高達3.7兆元，其中，工商企業繳稅超過2兆元，也占總稅收約6成。回顧2025年產業界面對美國對等關稅的不確定性衝擊，同時配合政府政策，概括承受新增國定假日及工資調漲等營運成本，需要更友善、親商的營商環境，以共同因應未來挑戰。每一年政府與工商界的對話有其重要性跟必要性，工商界只希望有一個穩定、安定、安全的環境，讓企業能生根發展，國內企業都是根留台灣，非常熱愛這片土地跟人民，至於業者赴海外投資，都是為了國力拓展。

許舒博也提及，最近朝野關係並不好，企業界不樂見此情況，期待朝野之間融洽，他曾斗膽提出，八大工商團體願意扮演朝野中間的橋梁，只要合規、合理，所有理事長一起拜會各黨團，「要求他們做出正確判斷」，這是企業界共同心聲，且責無旁貸，不希望國家停滯，會共同努力。

今天的座談會有多達9案與缺工相關，包含：廢棄物清除、觀光旅館、紙器、資源回收、果菜批發、石油化學品儲槽、塑膠製品、機器、人力仲介等，皆反映其人力資源困境。許舒博強調，業界基本肯定政府放寬外國技術人力留用上限、開放旅宿/碼頭裝卸引進中階技術人力等政策方向，但執行面仍有待細緻溝通，而部分行業礙於法規或產業分類的限制，無法申請外籍移工，希望能有所進展。

除了缺工問題，許舒博說，「權責單位不明確」的問題也被高度關注，隨著產業發展、法規堆疊的情況下，行業別越分越細、業務範疇越來越多元，政府規範越來越複雜，造成部分業者遇到特定營商困難，卻找不到權責單位的情況，這次有7項提案反映類似問題，包含：展覽、汽車、園藝花卉、石油化學品儲槽、生態技術、旅館等，盼行政院出面指示協調，讓業者有所依循。

