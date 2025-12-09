許舒博：行政院思考「非法移工合法化」機制 鼓勵自首重聘

全國商業總會今天(9日)與行政院長卓榮泰座談，理事長許舒博會後指出，會中反應在台逃逸移工多，使得帳面上的移工數遠大於實質可用的移工數，因此呼籲檢討罰則及相關配套。他也透露，卓揆正思考讓「非法移工合法化」機制，鼓勵逃逸勞工自首再重新聘用。

商總此次與行政院長卓榮泰座談，提出65項提案，數量為近年之最。商總理事長許舒博在會後表示，有關缺工議題，旅宿業對於勞動部開放技術移工的做法表示肯定，業者們多可以接受移工最低月薪要有新台幣3萬2千元的水準，他自己也認為「先求有、再求好」，不能一下子開放太多。

許舒博表示，商總建議將被視為危險、辛苦、骯髒的「3K產業」納入放寬移工的行列，獲環境部承諾以最快時間決定是否將清除業納入。另外，商總建議延長技術工留任時間，並讓外籍生畢業後留在台灣就業，還有針對迫切需要醫療、長照的家庭優先安排外籍幫傭等。

許舒博強調，目前缺工問題不至於壓垮台灣經濟，但一定會有影響，製造業或許還可用機器取代人力，但服務業強調「人與人之間的溫度」，難以用機器取代，而勞動部現階段還是以真正找不到人的產業優先開放移工。

許舒博並表示，移工逃逸情況嚴重，政府應檢討相關法規，卓榮泰也向他透露，已在思考是否透過鼓勵自首、重新登記的方式讓非法移工合法化。許舒博說：『(原音)為什麼會有逃跑移工這麼多、這麼嚴重，表示台灣有很多業主是僱用非法移工，這個部分刑責是不是過低？另外一個就是說，能不能真的給他法制化，院長私下有跟我講說，他想辦法，是不是這些非法的移工請他們全部出來，重新來辦理聘用的方式，這個也是一個一勞永逸的方法，否則這些永遠在逃跑，看起來好像我們的移工數是夠的，但事實上很多大部分都是逃跑移工，真的要用的反而沒有。』

另外，政府基於不配合打詐、資安不合格等理由宣布對中國影音平台「小紅書」實施「網路停止解析及限制接取」，為期1年。許舒博指出，目前多是有使用的年輕人有所反應，中小企業則沒有特別反應此事，但他認為政府要採取措施前，應先廣邀社會各界、尤其受影響產業或年輕族群對話，若無預警宣布禁止，當然會受到一些反對。(編輯：許嘉芫)