許茹芸結婚11年突冒「新身分」 坦言：老公事前不知情

許茹芸推出翻譯作品《天空尋寶記-初學者的雲朵冒險之旅》。茹聲工作室提供

金曲歌后許茹芸近日悄悄多了一個全新身分「翻譯作者」。她首度跨足翻譯領域，推出人生第一本譯作《天空尋寶記－初學者的雲朵冒險之旅》，展現音樂之外更為多元而細膩的創作能量，也為她的藝術版圖再添新頁。

挑戰人生第一次新嘗試

以獨樹一幟的「芸氏情歌」風格紅遍華語樂壇的許茹芸，長年被歌迷視為與「雲」意象緊密連結的代表人物。出版社看中她的影響力與文字感受力，特別邀請她擔任圖文繪本《Cloudspotting for Beginners》的中文版譯者。

面對這項全新挑戰，許茹芸坦言一開始略感猶豫，因為翻譯不同於日常英語對話，必須具備更嚴謹與專業的呈現；但在細讀原書後，她被深入淺出的內容，以及溫暖柔和、極具美感的畫風深深吸引，最終點頭接下人生第一份翻譯工作。

老公得知後反應曝光

許茹芸過去曾主演音樂劇《向左走向右走》，劇中女主角的職業正是翻譯，讓她笑說這次接下翻譯工作「像是一個很美的巧合」。她選在巡迴演唱會結束後的空檔，回到首爾住家附近熟悉的咖啡廳，固定坐在靠窗的位置，一邊看著街景與人來人往，一邊打開筆電投入翻譯世界。

整個翻譯過程歷時約4到5個月，出版社並未設下時程壓力，讓她能以學習與探索的心情完成這項工作。值得一提的是，許茹芸在接下翻譯工作初期並未立刻告知老公，直到翻譯進行到一半、信心漸增後才分享。老公得知後不僅全力支持，還笑說「很好啊，可以認識很多雲」，更因書中提及極光的形成，讓兩人開始更積極規劃心中的極光之旅。



