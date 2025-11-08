許蓁蓁曝馬筱梅和大S兒女互動「像親生」

許蓁蓁和馬筱梅是多年好友，透露閨蜜當後媽零抱怨。（林奕如攝）

許蓁蓁和「Mandy」馬筱梅是多年閨蜜，汪小菲再婚時，特地飛北京祝賀好友，她日前出席名人公益創作活動，透露Mandy現在超級忙，活動代言接不完，是否後媽難當？許蓁蓁坦言：「她（Mandy）對小孩很好，沒有抱怨過，真心當自己小孩對待，我覺得很不容易。」今年大S女兒「玥兒」11歲生日，Mandy在她的畫室辦生日趴，覺得關係真的滿好。

許蓁蓁教Mandy畫畫結為好友，交情已經有8年，形容Mandy「很義氣、長得漂亮但個性很man，是一個直率女生」，尤其自己常講錯話，跟她相處很輕鬆。Mandy跟汪小菲交往時，就有一起吃過飯，許蓁蓁對汪小菲印象「人滿好」，也說他們婚姻幸福美滿。

許蓁蓁去年閃婚，如今女兒「小珍珠」已經7個月大，產後身材恢復得相當快，花3個月從62公斤瘦回50公斤，被問二胎她連忙笑說：「生完當下是絕對不想，現在看小孩太可愛動搖。那時還叫老公去結紮，目前尚未決定。」

談到婚姻，她自認是「晚婚、晚生」，少走了不少冤枉路，「有紛爭就聽我的啊，他比較包容。」她感謝老公給予極大的信任與自由，「他不管我反而讓我更自律，變成很乖的人妻。」