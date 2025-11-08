許蓁蓁爆婚後「一家3口沒住一起」 老公超佛系放生：越不管她越乖

〔記者李紹綾／台北報導〕許蓁蓁擔任萬海慈善「讓愛閃耀」公益畫展策展人，7日出席記者會，整個人瘦了不少。她產後花3個月狂瘦12公斤，被問到第二胎計畫，她笑說生完那一刻真的太辛苦，還想建議老公去結紮，「但小孩越來越可愛，就會忘記那些辛苦」，或許之後會考慮生第二胎。

許蓁蓁去年閃婚，今年6月生下女兒「小珍珠」，目前7個月大。不過一家三口現在其實「不住一起」。她表示因為家裡仍在裝潢，空間不夠，小珍珠暫時由婆婆照顧，夫妻倆每天收工再回去陪小孩，「我也不知道她有沒有認得我們，因為她一直跟婆婆在一起。我沒餵母乳、也不是主要照顧者，就等家裡整理好再把她接回來」。

許蓁蓁。(記者陳奕全攝)

雖然跟女兒暫時「不太熟」，但聊到婚姻她馬上放閃。她認為晚婚反而有好處，兩人都比較成熟，也很少吵架，「有摩擦就聽我的，老公比較讓我」。連跟朋友旅行、潛水，甚至跟異性友人出國兩個禮拜，他也都OK，「他100%信任我。我還跟他說『你可以管我一下嗎，我想被在意』，結果他越不管我，我越乖」。

近期爆出的「粿王事件」讓外界更關心名人伴侶的信任問題。許蓁蓁則說，只要老公認識對方、覺得可靠，她去哪都沒問題。她本來就會主動報備，也沒踩過老公的底線，「他對我好，我就會更乖」。

婚後財務分配方面，許蓁蓁笑說老公曾主動問要不要把房子過戶給她，反被她阻止，「我說先去查稅金，如果沒必要就不用。我真的無所謂，既然結婚就是一起，沒有分你的我的」。婚後老公也把經濟大權交給她，只是她打趣說：「其實也沒多少錢可以管啦！」

