許蓁蓁與汪小菲愛妻是閨蜜 揭當後媽情形：真的不容易
八點檔女星許蓁蓁在去（2024）年宣布結婚、懷孕的喜訊，今年順利生下女兒後，還特地飛到北京參加汪小菲的婚禮，意外曝光與新娘Mandy的友誼。7日她出席萬海慈善基金會「讓愛閃耀」公益畫展活動，除了分享育兒生活外，也鬆口Mandy與大S孩子們的相處情況。
許蓁蓁出席公益活動。（圖／東森娛樂）
許蓁蓁出席活動狀態超好，她透露花3個月瘦12公斤，原本生完覺得太辛苦，想要叫老公去結紮，「但看到小孩越來越可愛，這個念頭就放在後面一點，還沒決定。」閃婚的她坦言，身邊許多人會給的意見，讓夫妻倆少走很多冤枉路，老公對她也百分之百信任，即使要跟異性友人出國兩個禮拜，只要對方認識，基本上都沒問題。
談到Mandy，許蓁蓁透露剛開畫室時對方就會來畫畫，已經認識7、8年，「她很義氣，雖然長得漂漂亮亮，但個性很Man，我很喜歡個性直率的朋友。」Mandy在與汪小菲交往時，大家就會一起聚會，對於男方的印象，許蓁蓁也直言「蠻好的，對我好朋友好就好了。」
許蓁蓁與Mandy認識已久。（圖／翻攝自許蓁蓁IG）
許蓁蓁也坦言，Mandy對大S小孩們很好，從來沒有抱怨過，「她就是真心的把他們當自己的小孩在對待，我其實也覺得很不容易。」甚至先前大S女兒生日時，Mandy還在許蓁蓁畫室辦了一場生日畫畫活動，孩子們都很開心，不過一家人目前的行蹤，她則表示不知情，已經很久沒聯絡，上次見面是在Mandy生日的時候。
【更多東森娛樂報導】
大S再遭造謠！律師怒揭吿前夫進度 S媽、具俊曄續戰張蘭
汪小菲機場獲尊榮待遇 Mandy「又傳有孕」真實身材曝
汪小菲偕新婚妻回台顧小孩 Mandy帶兒子吃高檔火鍋
其他人也在看
馬筱梅照顧大S兒女當親生！閨蜜許蓁蓁曝她當後媽零抱怨
女星許蓁蓁和「Mandy」馬筱梅是閨蜜，汪小菲再婚時，她特地飛北京祝賀，7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」名人公益創作活動，透露Mandy現在超級忙，活動、代言一大堆，許蓁蓁也坦言：「她（Mandy）對小孩很好，沒有抱怨過，真心當自己小孩對待，我覺得很不容易。」之前大S女兒「玥兒」生日時，Mandy在畫室辦生日趴，覺得關係真的滿好。中時新聞網 ・ 7 小時前
Mandy當後媽照顧大S小孩零抱怨 許蓁蓁現身揭閨密真面目
許蓁蓁3月產下女兒「小珍珠」，5月與老公飛北京參加好友「Mandy」馬筱梅與汪小菲的婚禮。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益畫展記者會，談到開「珍珠畫室」的草創時期，就與Mandy結下緣分，「我開畫室她就來畫畫，跟她認識7、8年了」，兩人從一開始就很合拍，她稱讚Mandy雖然外型亮眼，個性卻超Man自由時報 ・ 9 小時前
萬海「讓愛閃耀」畫展首度攜手潮流藝術家！女藝人「這原因」留下LINE
萬海航運慈善基金會「讓愛閃耀」公益畫展邁入第七屆，並於今（11/7）日舉辦開幕式，由藝人張洛君、許蓁蓁共同擔任策展人。今年參與規模再創新高，共有85位藝人與藝術家無償參與創作，包括解婕翎、周宇柔、周曉涵、阿喜、柯宇森、陳熙鋒等人，一同以藝術傳遞愛與希望。太報 ・ 1 天前
郭書瑤那麼愛春風為何不交往？原因超震撼 私下這樣親密稱呼
藝人郭書瑤（瑤瑤）日前被爆與樂團玖壹壹成員春風關係曖昧，外界盛傳兩人疑似擦出愛的火花。對此，郭書瑤首度親自回應，笑著否認戀情，並坦言：「你們應該知道我之前喜歡的是什麼類型，我覺得我這件事情，可能不太會變。」一句話也間接透露，春風並非自己喜歡的類型。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
八點檔男星婚後禁忌曝光「婚前承諾都要忘記」 遇女星夜敲房門嚇傻
陳熙鋒與老婆Karen結婚5年，育有3歲女兒和1歲半兒子。他7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益畫展記者會。針對近來沸沸揚揚的「粿王事件」，被問能否接受老婆和異性走太近，他秒答：「當然不能接受！」表示夫妻之間有默契與分寸，「我老婆也有異性朋友，但我相信她會拿捏好，我是放心的。」自由時報 ・ 10 小時前
女星裝醉敲門！陳熙鋒反應曝 談「粿王」認分寸很重要
女星裝醉敲門！陳熙鋒反應曝 談「粿王」認分寸很重要EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
陳熙鋒遇「醉女星夜敲門」裝死！談粿王不倫：分寸很重要
陳熙鋒2020年結婚，育有一雙兒女，7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益創作活動，近來「粿王不倫」引爆話題，談到婚姻經營，他認為彼此信任最重要，「我老婆有男性朋友，但她有分寸在。」拍戲時若有親密戲，太太能理解那是工作，「我戲裡喊老婆，喊卡後就是朋友，這條線我拿捏得很好。」中時新聞網 ・ 5 小時前
許蓁蓁爆婚後「一家3口沒住一起」 老公超佛系放生：越不管她越乖
許蓁蓁擔任萬海慈善「讓愛閃耀」公益畫展策展人，7日出席記者會，整個人瘦了不少。她產後花3個月狂瘦12公斤，被問到第二胎計畫，她笑說生完那一刻真的太辛苦，還想建議老公去結紮，「但小孩越來越可愛，就會忘記那些辛苦」，或許之後會考慮生第二胎。許蓁蓁去年閃婚，今年6月生下女兒「小珍珠」，目前7個月大。不過一自由時報 ・ 9 小時前
用愛包容生命缺角 揚善青年照亮他人
板橋園區舉辦新芽獎學金頒獎，16歲的蔡同學，今年不只是開場音樂演奏表演的其中一員，也連續第十年獲得學習領域獎。她的父親11年前，因突發心臟病過世，母親獨力養大她和妹妹，慈濟人也陪伴著她們，如今姊姊...大愛電視 ・ 13 小時前
NBA／灰熊新體系讓莫蘭特舉步維艱 與主帥零互動關係持續緊繃
曼菲斯灰熊近期陷入4連敗陰霾，球隊內部的緊張氣氛也逐漸浮上檯面，當家球星莫蘭特（Ja Morant）與新任總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）之間的矛盾更成為外界焦點。 在先前灰熊以15分...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
范世錡捲于朦朧案！「姊姊」揭相處情況 大讚趙露思敬業
范世錡捲于朦朧案！「姊姊」揭相處情況 大讚趙露思敬業EBC東森娛樂 ・ 1 天前
台灣囡仔吳宸宇赴韓選秀逐星夢 學長疑眼紅發文罵他下場出爐
來自屏東縣車城鄉小漁村的吳宸宇，因為喜歡表演，大學休學服役後獨自前往南韓當練習生，成功在選秀節目中嶄露頭角，但吳的高中學長許姓男子疑似眼紅，竟在社群平台發文罵他「人品很差，騙感情的都出來了」，被法官依違反個資法判刑3月，得易科罰金。吳宸宇因為喜歡表演，高中離開科班桌球校隊，大學休學服役後獨自前往韓國自由時報 ・ 7 小時前
全民普發1萬蘿拉有錢還了？蔡阿嘎看答案氣到跳腳
百萬網紅蔡阿嘎（蔡緯嘉）先前被前員工蘿拉以AB合約方式捲走上千萬，事情進入司法程序後，蘿拉卻表示自己沒有錢，讓蔡阿嘎就算申請強制執行、法拍蘿拉名下財產也拿不回多少錢。近日全台民眾獲得政府普發1萬，蔡阿嘎以為自己終於有機會拿回賠款，沒想到結果仍讓他失望。中時新聞網 ・ 10 小時前
女星昔怨被小16歲尪當飛機杯 驚傳7年婚變撕破臉打離婚官司
歌手安歆澐（原名：安欽雲）過去參加《超級星光大道》出道，7年前她和小16歲的亞運龍舟國手老公莊英杰結婚，兩人育有一對兒女，先前夫妻倆常一起上節目談性事，安歆澐爆料老公的尺寸「兩隻手握不住」，有時過程不體貼，讓她懷疑被老公當飛機杯。今(8日)卻傳出兩人婚變撕破臉，正在打離婚官司，女方控訴男方涉嫌家暴、和其他人過從甚密，但莊英杰對此暫未回應，不知真偽。中時新聞網 ・ 3 小時前
75％特斯拉股東贊成 馬斯克薪酬可達1兆美元 只輸20國GDP
美國電動車大廠「特斯拉」召開股東大會，以超過75%的贊成票，批准執行長馬斯克，將近1兆美元的薪酬方案。這份方案給了馬斯克各項營運目標，不過只要完成其中幾項，就能有數百億美元的收入。特斯拉股東顯然對馬斯克的經營能力很有信心，馬斯克也有望成為「兆元富翁」。TVBS新聞網 ・ 1 天前
台八女星是馬筱梅閨蜜！曝她當後媽盡心盡力 認大S兒女已把她當媽
藝人許蓁蓁7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，與汪小菲妻子馬筱梅（Mandy）私交甚篤的她，受訪談及對方時大讚「她是個很Man的女生」，也稱讚汪小菲「人很好」，並透露曾見過大S的兒女，直言小玥兒有把Mandy當媽媽看，也覺得Mandy是了不起的媽媽。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 2 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前