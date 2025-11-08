許蓁蓁與汪小菲愛妻是閨蜜 揭當後媽情形：真的不容易

八點檔女星許蓁蓁先前特地飛到北京參加汪小菲與Mandy的婚禮。（圖／翻攝自許蓁蓁IG）





八點檔女星許蓁蓁在去（2024）年宣布結婚、懷孕的喜訊，今年順利生下女兒後，還特地飛到北京參加汪小菲的婚禮，意外曝光與新娘Mandy的友誼。7日她出席萬海慈善基金會「讓愛閃耀」公益畫展活動，除了分享育兒生活外，也鬆口Mandy與大S孩子們的相處情況。

許蓁蓁出席公益活動。（圖／東森娛樂）

許蓁蓁出席活動狀態超好，她透露花3個月瘦12公斤，原本生完覺得太辛苦，想要叫老公去結紮，「但看到小孩越來越可愛，這個念頭就放在後面一點，還沒決定。」閃婚的她坦言，身邊許多人會給的意見，讓夫妻倆少走很多冤枉路，老公對她也百分之百信任，即使要跟異性友人出國兩個禮拜，只要對方認識，基本上都沒問題。

談到Mandy，許蓁蓁透露剛開畫室時對方就會來畫畫，已經認識7、8年，「她很義氣，雖然長得漂漂亮亮，但個性很Man，我很喜歡個性直率的朋友。」Mandy在與汪小菲交往時，大家就會一起聚會，對於男方的印象，許蓁蓁也直言「蠻好的，對我好朋友好就好了。」

許蓁蓁與Mandy認識已久。（圖／翻攝自許蓁蓁IG）

許蓁蓁也坦言，Mandy對大S小孩們很好，從來沒有抱怨過，「她就是真心的把他們當自己的小孩在對待，我其實也覺得很不容易。」甚至先前大S女兒生日時，Mandy還在許蓁蓁畫室辦了一場生日畫畫活動，孩子們都很開心，不過一家人目前的行蹤，她則表示不知情，已經很久沒聯絡，上次見面是在Mandy生日的時候。

