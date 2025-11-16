許詠翔觀點：鄭麗文─最後的民主進步黨人
國民黨新任主席鄭麗文一上任就爭議頻頻，自稱中國人、製造仇美情緒、拜共諜，被台灣認同的人（在台灣應該占9成以上）視為舔中舔共，也是沒有辦法的事情。最開心的應該是總統賴清德，支持度一下從幾乎不用想下一任的3成多一點，一下噴到回到戰鬥位置的4成多（比他當選的得票比率還高^^|||）。
不過身為一個學生時代就和「叛亂份子」一起思考怎麼打倒黨國體制，理所當然非常左傾，後來被劃分成綠營支持者的筆者來說，鄭麗文做的事情其實就是他年輕時候搞學運的理想，其實和舔中沒啥關係（舔共嘛....左派就是共產黨，講說他自己舔自己其實也有點怪）。當時的民進黨大概10個有9個都是左派，這也就是為什麼當時這個黨在取黨名的時候，放了代表左派的「進步」而沒有代表國家主義的「台灣」，正是因為左派馬克思主義反對主權國家，主張共產國際。
──話說民進黨創黨時有個有點顏色的笑談，據說有位女士在討論黨名之時，只講一句「下面隨便你、上面一定要有台灣」，不過顯然她沒有成功。
民進黨轉向民族主義政黨
後來的故事就是，信仰馬克思主義的民進黨在台灣經濟狂飆年代完全發展不開，支持度卡在25％上下上不去，連被稱為「準執政黨」的資格都沒有。於是黨的敘事逐漸從馬克思主義的「階級鬥爭」，逐漸變成「外省人欺負台灣人、台灣人要建立獨立自主、屬於自己的國家」這種民族主義的敘事，加上當時擔任黨主席的許信良發動「地方包圍中央」，簡單說就是吸納國民黨地方派系的戰術（為了避免台灣人團結起來對付蔣氏王朝這個外來政權，蔣經國特別讓各縣市形成不同的派系「輪流執政」，許信良說服了一些不想繼續輪流的派系加入民進黨），終於讓民進黨得票率一舉突破35％門檻，爬上「準執政黨」的戰鬥位置。
當然，因為選舉，以及後來的執政，大部分的民進黨員也很難繼續不實際的左下去，嘴上念的左經多半只是為了要取得對現實不滿、又沒有什麼真實社會經驗的文青左青選票。──老實說在變動這麼大的社會，一個政黨本來就要跟著時代做出變化，實在不能理解為什麼到現在還把「怙惡不悛」（同義詞還有「一路走來始終如一」「堅持核心思想」這些詞彙）當成正向行為的人在想什麼。
只是沒料到早早就退出民進黨、跑去和「大右派黨國」（在左派的世界「大右派黨國」就是一種罵人的話，跟什麼政治主張、意識形態一點關係都沒有，所以就不要在那邊質疑「國民黨怎麼會是右派」了）一起的鄭麗文，現在不但變成「大右派黨國」的頭子，更讓人吃驚的是，她在意識形態上還是當初的那個民主進步黨人──我在想會不會是因為脫黨的關係，讓她自我隔離，沒有跟上當年的同志脫離那些左派鬼扯的經歷。
左派青年深信「一切都是美帝的錯」
我們來盤點一下當年的民主進步黨、以及大部分自由世界的左派青年都相信些什麼，你就會知道為什麼筆者會發現鄭麗文其實是一個仍在相信馬克思主義的左派民主進步黨人（其實也不只筆者，早年參與過學運的精神科醫師沈政男，也對鄭麗文在幹什麼洞若觀火）。
在那個時代左派青年深信國民黨（或是德國基民盟、日本自民黨）這類「右派」反共政權都是美國帝國主義（簡稱美帝）用來掠奪人民的黑手套。而美帝的「反共」，挑撥國族意識，其實是為了破壞共產國際的和平，藉此販賣人民根本不需要的軍火來牟利。
換句話說，當時的左派青年堅信，這世界會那麼糟糕，都是美國搞的鬼，美國向各國輸出戰爭，美國基於資本主義利用各種財團掠奪各國，更重要的是，美國阻礙共產國際的形成──馬克思主義左派相信這是人類社會走向和平的唯一道路。
其實在民進黨逐步變成一個民族主義政黨之時，還是有很多這種「左派意識」殘留下來，甚至到2016年全面執政後仍是如此，像是反核、反美牛、高舉環保、性別多元，都是過去還在當「左派革命青年」遺留下來的意識。
民進黨內仍有殘存左派意識形態
舉例而言，2016年陳映真這位後來投奔中共台灣的馬克思主義導師過世之際，許多老一輩的綠營反對運動者，在當時台灣「仇中」強烈的氛圍下，仍忍不住甘冒大不諱地向恩師致哀。事實上當初在民進黨內競爭激烈、以許信良、張俊宏為首的美麗島系，和由盧修一、洪奇昌、林濁水等人集體領導的新潮流系，都有很多人信仰陳映真，甚至後來國民黨主流非主流鬥爭出走的新黨內，也有許多陳映真信徒。
為什麼這些民進黨人會認同投奔中共的陳映真、甚至是更早的台共謝雪紅（1990年代選舉，當時的民進黨候選人會印刷小冊子發送拉票，許多候選人都自稱謝雪紅傳人），因為他們不認為陳映真、謝雪紅是「投奔敵國」，而是「投向美好的社會主義共產國際」，要再強調一次，左派是反對主權國家的，「愛國主義」、「國家認同」對他們來說都是右派搞出來的邪惡東西。
我們回頭來比對鄭麗文當選國民黨主席後的各種行為，像是拜共諜，對她來說，這些被國民黨逮住的中共諜報人員，其實是為了建立共產國際犧牲的烈士，是被美帝控制的右派黨國體制凌虐的受難者。很多忠於黨國體制的「老藍」說這是背叛中華民國，這倒也沒說錯，因為鄭麗文從20多歲成為左派革命青年的那一刻起，就是要消滅中華民國的人啊！（真的啦，對很多那個時代的革命青年來說，「中華民國」就是一個美帝用來掠奪人民的道具，非得毀滅不可）
她現在正站在一個最好的位置上面
而鄭麗文說自己是中國人，這邊我也不好意思越俎代庖去評論她是真心還是舔中。我只能說對於那個時代的左派革命青年來說，「你是中國人、我是台灣人」這種民族主義概念，是美帝創作來引發戰爭、阻礙共產國際的和平形成，賣軍火藉此牟利的工具。事實上在共產帝國崩塌後，許多左派革命青年都把後續發生在巴爾幹半島、中亞還有車臣的戰爭，都歸咎於共產國際遭到破壞，讓美帝製造戰爭藉此牟利的企圖得逞。
至於像是要削減軍事預算，也是基於「戰爭都是美帝所挑起，因為美帝要向各國輸出軍火牟利」的信仰，這樣的信仰讓鄭麗文和千千萬萬的左派革命青年真的完全不會考慮「被侵略」的可能性，他們深信「你會覺得你會被侵略，是因為你被美帝洗腦，而美帝為什麼要洗腦你，是因為他們要賣軍火牟利」。鄭麗文說與其拿來跟美國買武器、她寧願投資在教育、福利，其實就是延續1970年代左派青年最愛說的「Make love, not war」（要做愛不要戰爭）的精神。
至於像是兼管革命實踐研究院，其實也是出自於左派意識形態的信仰（革命實踐研究院實在是有夠左派的名字，事實上是蔣介石逃來台灣後，仿共產黨體制建置的），認為肅清形塑意識形態是一個政黨最重要的任務。
台灣最近的一次學運，一堆小左青揮舞著「國民黨不倒台灣不會好」，其實這個「國民黨」是右派黨國體制的代用詞，這同時也是早他們一屆的「野草莓」和早他們兩屆的「野百合」（就是鄭麗文這屆）的一脈相承的核心思想。
所以鄭麗文的左派信仰是否讓她還信仰著「國民黨不倒台灣不會好」，只能說如果答案是肯定的，那她現在正站在一個最好的位置上面。
