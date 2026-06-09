許路兒剪短髮！50歲俏麗造型掀暴動 網驚喊根本大學生

許路兒俏麗短髮造型，被網友誇讚凍齡。（圖／翻攝自IG @lurehsu）

知名女星許維恩的大姊許路兒，憑藉凍齡美貌與窈窕體態擁有超高人氣，即使已經50歲，依舊維持宛如少女般的外貌，因此被網友封為「無齡感女神」，她的逆齡狀態不僅在台灣掀起討論，過去更曾獲國外媒體專文報導保養秘訣。近日許路兒大膽揮別招牌長髮，改以清爽短髮亮相，沒想到新造型一試成主顧，讓她直呼：「短髮上癮了！」

許路兒日前在社群平台分享自拍與穿搭美照，只見她頂著俐落及肩短髮入鏡，搭配自然棕色髮色，整體造型顯得輕盈又充滿活力，照片中的她身穿簡約白色上衣，淡雅妝容襯托出透亮膚況，臉上掛著招牌甜笑，精緻五官與緊緻肌膚完全看不出真實年齡，尤其短髮長度恰好落在下巴附近，微微內彎的髮尾修飾臉部線條，搭配空氣感瀏海，讓整體造型多了幾分慵懶鬆弛氣息，讓她看起來更加年輕俏皮。

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許路兒大方分享整理短髮的過程，以及日常穿搭美照。（圖／翻攝自IG @lurehsu）

許路兒發文表示，自從毅然決然剪去長髮後，才發現短髮其實有許多不同變化，「發現短髮也很好造型耶，我短髮上癮了」，字裡行間透露對新造型的滿意與喜愛。除了曬出美照外，她也特地拍攝影片與粉絲分享整理短髮的過程，許路兒透露，自己最近特別喜歡法式捲髮風格，因此示範了法式捲的整理方式，希望未來能持續分享更多短髮造型靈感。

過去許路兒多以飄逸長髮形象示人，如今換上俏麗短髮後，立刻讓粉絲眼睛為之一亮。多篇貼文曝光後，湧入大量留言：「真的等到妳剪短髮的一天了」、「臉型好，啥髮型都超美」、「女神超美。無論長短髮，你的氣質皆能駕馭一切」、「狀態真好」、「短髮還是美」、「簡直大學生無誤，好好看」、「太可愛了吧，我要剪跟你一樣的髮型」。不少網友認為，許路兒的短髮造型不但沒有減少女神氣場，反而增添幾分清新少女感，再次證明她「無齡感女神」的封號名不虛傳。

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