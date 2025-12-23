許路兒「H牌小包」不是愛馬仕是它！耐看百搭、價格還不貴！同款紅色德訓鞋超吸睛

許路兒H牌小包百搭又不貴！

聖誕節將至，節慶穿搭不一定要浮誇，懂得選對單品，一樣能穿出高級又耐看的節日氛圍。50歲的許路兒近日就以一顆低調卻存在感十足的 H 牌小包，示範從休閒到優雅的多種聖誕造型轉換。無論是與聖誕樹合照的率性穿搭，或是充滿氣質的小姊姊路線，這款包都能自然融入，完美證明真正百搭的單品，才是節慶衣櫃裡最值得投資的存在。

許路兒聖誕節皮衣穿搭又甜又酷

圖片來源：IG@lurehsu

許路兒的聖誕造型簡單卻細節滿滿！她以黑色皮衣穿搭作為主角，內搭白色上衣與毛呢短褲，俐落中帶點甜感，輕鬆展現逆齡青春氣息。造型亮點在於細節堆疊，黑色頸鏈為整體注入一點個性層次，而露出腿部線條的比例安排，也讓視覺更顯修長。腳上的紅色德訓鞋成為點睛之筆，低調呼應聖誕節氛圍卻不過於張揚。搭配低飽和棕色系的 Hogan 迷你購物提袋，不僅實用耐裝，也讓整體色調更柔和耐看，完美示範節慶穿搭如何在時髦與日常之間取得平衡。

許路兒紅色德訓鞋是這雙「Hogan 86er」

圖片來源：IG@lurehsu、Hogan

許路兒腳上的小紅鞋、德訓鞋來自 Hogan 經典 86er 系列，設計靈感向品牌創立年份致敬，將復古運動語彙轉化為現代都會風格。鞋款以絨面皮革打造，搭配翻絨與光滑皮革拼接細節，層次豐富卻不顯厚重，側邊標誌性的 H 貼花更是辨識度關鍵。超輕量 EVA 外底結合防滑釘紋設計，不僅好走，4 公分的高度也默默拉長比例。這雙德訓鞋能輕鬆融入皮衣、短褲或牛仔褲等多元造型，既保有休閒感，又不失質感，是那種一穿就會默默成為衣櫃常駐的實力派鞋款。Hogan 86er系列運動休閒鞋，NT.20,300。

Hogan 的迷你購物提袋太百搭

圖片來源：IG@lurehsu、Hogan

貫穿多套造型的關鍵配件，正是 Hogan 的迷你購物提袋。包款以錘紋皮革打造，無襯裡設計讓皮革質感自然呈現，低調卻非常有存在感。小巧外型之下，內部空間卻相當實用，雙隔層加上中央拉鍊平袋，日常隨身物品都能輕鬆收納。包身點綴立體 Hogan 標識與金屬 H-Fob 吊飾，為整體增添精緻度。雙提把與可拆式肩帶的設計，讓手提、肩背自由切換，也難怪不只許路兒愛用，就連媽媽速玲也同樣入手，完全是實用與品味兼具的代表作。Hogan 的迷你購物提袋，價格店洽。

可休閒可正式！許路兒優雅穿搭

圖片來源：IG@lurehsu、Hogan

除了率性聖誕造型，許路兒也示範了這顆 Hogan 迷你購物提袋的另一種可能。她改以灰色毛呢外套搭配同色系灰色牛仔喇叭褲，整體色調柔和統一，線條俐落卻不失女人味，展現成熟又輕盈的優雅風格。包款在這套造型中依舊自然融入，證明其高度搭配性。腳上的鞋款換成 Hogan Hi-Fi皮革小白鞋，厚底設計修飾比例，同時保有舒適腳感。讓許路兒都忍不住直言：「6.5公分厚底＋側邊H logo的延伸線條 比例感輕鬆拉好。重點是上腳真的好輕盈✨」Hogan Hi-Fi 白底銀 Logo 皮革休閒鞋，NT.20,500。

封面圖片來源：IG@lurehsu、5400wu

