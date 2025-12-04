許路兒50歲還有少女體態！拒打瘦瘦針「不瘦臉不瘦肌肉」靠帕梅拉＋皮拉提斯練出小蠻腰

（圖／IG）

剛過 50 歲生日的許路兒，再度以近乎「回春級」的少女身材震撼全網！近期她在 IG 限動大方分享自己的運動日常，不僅努力跟著帕梅拉做重量訓練，更是幾乎天天報到皮拉提斯教室。最讓粉絲驚訝的是，她的小腹被她練到直接消失、線條緊緻又飽滿，但臉卻沒有因為瘦身而凹陷、蠟黃或失去膠原蛋白，完全是越成熟越有青春彈力的範本。

她也親自證實：「不靠瘦瘦針，核心才是關鍵！」這樣的「年輕瘦」才是女生真正該追的身材方式。

50歲還能這麼挺拔？許路兒靠皮拉提斯練出「少女體態」

從她近日上傳的限動可看到，許路兒穿著合身白色長袖與可可色緊身褲，在皮拉提斯器械上完成一系列高難度動作：包括側開展、核心旋轉控制、側腹延伸等，每張照片上都能明顯看到她練出的緊實腹部線條，彷彿完全沒有脂肪游移。

她更笑說：「今天難度增強，我的肚子已經不是我的肚子！」

但從畫面中看來，她卻笑得開心又自在，狀態完全不像一般人做核心訓練時的狰獰，那份從容更讓人看出她身體控制力已經非常成熟。

不用猛健樂或瘦瘦針！她要的不是「病態瘦」而是「年輕瘦」

許多醫生都指出猛健樂和瘦瘦針等針劑的瘦身，容易瘦到肌肉，因為靠針劑快速瘦下來，最容易讓臉垮、皮膚蠟黃、膠原蛋白流失，反而會顯得老態。

她堅持以訓練代替速成，透過：帕梅拉重量訓練（維持肌肉飽滿）、皮拉提斯（雕塑線條＋提升姿態），這樣的方式能讓身體比例越練越好，線條明顯但肌膚依然緊緻、有彈性，完全是「真正變年輕」的瘦法。

皮拉提斯讓她越練越挺，核心緊到像少女！

從她與教練的互動照中可以看到，許路兒在側腹伸展時整個腰線呈現漂亮弧度，手臂、背部、核心都呈現自然的力量延伸。她也感謝教練：「要做出優美的姿勢，核心真的好重要。」

