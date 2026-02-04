許路兒IG「黑色包包」清單：蝴蝶結包是Dior爆款、BV水桶包超能裝，貴婦愛牌肩背包萬元收

許路兒包包

許路兒憑著無齡感美貌和高衣Q穿搭，不僅讓她成為網友們的穿搭範本，更是眾多精品品牌喜愛的合作對象，先前我們曾整理過她的穿搭訣竅，這次就把目光鎖定在她近期拿過的黑色包包吧~不受流行更迭影響，不論是正式場合、日常穿搭，或是偏休閒的造型，一只黑色包款總能輕鬆融入，許路兒就拿過擁有優雅蝴蝶結設計、俐落線條肩背包，到帶點個性的後背包，現在就來盤點同款給各位囉！

Dior Bow 小型包

許路兒手上的蝴蝶結包包，正式Dior 2026春夏推出的全新Dior Bow 包！由 Jonathan Anderson 設計，將法式優雅與工作室等級的匠心工藝結合，柔軟包身以奢華天然粒面羊皮製成，半光澤處理讓包款在低調中仍保有細膩光澤，並突顯 Dior 極具象徵性的蝴蝶結元素，小型尺寸可肩背攜帶，金屬背帶還有小巧的蝴蝶結形狀，也能作為手拿包使用。Dior Bow 小型包，NT.140,000；Dior Bow 中型包，NT.155,000。

SANDRO Le Mambo plain leather bag

圖片來源：IG@lurehsu、 SANDRO

廣告 廣告

不說很難想像，許路兒身上的黑色肩背包，其實是來自貴婦界ZARA的法國品牌SANDRO，這款Le Mambo包包以平滑皮革打造的包身，搭配雙翻蓋與旋轉扣設計，整體線條俐落又不失女人味～肩背帶可調整，能肩背或斜背使用，實用性極高。內部設有多個隔層與口袋，背面也有收納空間，兼顧外型與機能。SANDRO Le Mambo plain leather bag，US.525，約 NT.16,563。

Cartier Panthère C 美洲豹小型手提包

不得不說，卡地亞家不只是飾品令人著迷，就連包包都讓人印象深刻！許路兒側揹的Panthère C 美洲豹小型手提包，使用黑色粒面小牛皮製成，搭配金色與黑色琺瑯飾面的美洲豹扣件，低調中帶著野性魅力。包內配置實用，包含多個隔層與可拆卸化妝鏡，並附有肩背帶，可手提或斜背。Cartier Panthère C 美洲豹小型手提包，NT.123,000。

BOTTEGA VENETA Andiamo Bucket

圖片來源：IG@lurehsu、BOTTEGA VENETA

BOTTEGA VENETA 的 Andiamo包包，除了方形的包款外，後期也推出了水桶包形狀的Bucket包款，使用絲滑小牛皮打造，桶型輪廓搭配品牌標誌性的 Knot 結飾細節，包包內部配置 Intrecciato 編織皮革口袋，延續品牌工藝精神，滑動式肩背帶讓包款在不同背法間自由轉換。BOTTEGA VENETA Andiamo Bucket，NT.165,100。

LOUIS VUITTON Off Duty Backpack Vibe

圖片來源：IG@lurehsu、LOUIS VUITTON

LV又有另一款後背包值得注意了！許路兒一連示範了LV Vibe 系列的 Off Duty 後背包的多種拿法，從後背、手拿包到肩背包，包包使用小羊皮打造柔軟廓形，銀色鏈帶與經典 LV Circle 標誌如珠寶般點綴，使整體造型在休閒中仍保有精緻感，黑色設計讓它不只是一只功能性包款，更是一款能融入都會日常的時髦選擇。LOUIS VUITTON Off Duty Backpack Vibe，NT.124,000。

封面圖片來源：IG@lurehsu

更多女人我最大報導

凱特王妃同款「麂皮手提包」被買光！英國小眾品牌，萬元價好入手，熱愛程度近包色

藍心湄、王彩樺節目公然搶包！全為這顆「超限量Coach」櫃上斷貨款、更是超模愛用包！

LV老花招財、香奈兒招桃花！Threads爆紅「精品玄學」清單，職場小人太多要揹這牌子



本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章