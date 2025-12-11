許郁瑛「北流耶誕小鎮」限定演出 《巧克力冒險工廠》音樂劇首登台

許郁瑛將在北流「小鎮音樂聚落」帶來限定演出。北流提供



「2025北流耶誕小鎮」12月13日至28日在台北流行音樂中心文化館、SUB舞台與全園區打造期間限定的耶誕故事小鎮，今年特別串聯16家園區店鋪推出25場免費音樂演出，屢獲金曲獎肯定的爵士鋼琴家許郁瑛將在「小鎮音樂聚落」帶來限定演出，以融合即興、電子與原創作品的鋼琴語彙展現其擅長的聲響冒險。

繼日前公布的SUB舞台售票演出將於12月20、21日由10組人氣樂團與歌手輪番演出掀高潮，第二波亮點也將在同周末引爆，本次串聯演出亦邀集多位重量級音樂人與跨界創作者加入，園區表演更納入具話題性的跨域合作，其中包括以音樂內容為主、擅長以多種樂風翻玩網路迷因的YouTuber小尾巴。

美國百老匯魔幻音樂劇《巧克力冒險工廠》將於耶誕前夕首度登台。華文環球藝術娛樂提供

另外還有「臺語大聯盟 民生電氣 DJ ChiLL X 蘇俊穎掌中木偶劇團」和獲金曲、金音獎肯定的搖滾樂團「百合花 Lilium」都將登上「小鹿亂撞舞台」，多組藝術家共同形塑今年耶誕小鎮最具風格的「店鋪音樂地圖」。

「小鎮市集」也將於12月19至21日與12月24至28日連續2周登場。呼應「耶誕老公公不在家」主題，北流推出大型互動遊戲「闖關任務：尋找間諜薑餅人」，打造兼具趣味與沉浸感的體驗。

北流冬季檔期另一亮點是羅德達爾原著《巧克力冒險工廠》美國百老匯魔幻音樂劇將於12月17日首度登台，邀觀眾在冬日節慶中走進劇場，踏入年度最甜蜜的奇幻旅程。

