許采蓁力挺柯志恩 批賴瑞隆初選民調充滿疑點

市議員許采蓁表示，柯志恩信守承諾，持續經營高雄，勤跑地方活動、拜訪基層，積極與黨籍議員們互動。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員許采蓁七日表示，柯志恩擔任高雄市長很合適，柯志恩信守承諾，在二○二二選舉持續經營高雄，陸戰早在民進黨尚未初選的時候就勤跑地方活動、拜訪基層，積極與黨籍議員們互動。

許采蓁說，柯志恩在空戰上也與黨團密切合作，點出高市府許多重大缺失，同時拉抬自己跟議員們的聲量，柯志恩早已是高雄國民黨的最大共識。反觀賴瑞隆，不只勝出的初選民調充滿疑點，無法獲得基層信賴。

許采蓁批評，賴瑞隆面對議題，不是烙跑、就是失態在電梯堵人、連小孩霸凌爭議都處理不好在鏡頭面前痛哭，誰才是適合的高雄市長，應該不難選擇。

她也提到，這段時間她的服務處與聾人協會攜手合作，在苓雅、新興、前金發放一千六百份的愛心物資給有需要的弱勢與邊緣戶。

許采蓁說，這次捐贈與她們過往發起的愛心活動，在形式上沒有不同，但因為是與聾人協會合作，在意義上打破身心障礙都需要社會救助的刻板印象。

許采蓁認為，這才是真正的善意循環，讓幫助與付出不再受限於身體或外觀，而是讓善歸於本質，讓「能力」成為助人的標準，她也要特別感謝正文志工團隊的投入與協助，也謝謝與我們合作的七十一位里長們的全力協助，讓這場愛心行動順利完成。