許采蓁嚴正堅守預算審查權 批市府、綠營沒作為

市議員許采蓁強調，國民黨團會行駛預算審查權，不會像民進黨自我閹割，市府沒作為、民進黨沒作為，國民黨就是市民最後的靠山。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員許采蓁十五日強調，不道歉、不爭取、不報告，就沒有交付！國民黨團會行使預算審查權，不會像民進黨自我閹割，市府沒作為、民進黨沒作為，國民黨就是市民最後的靠山。

許采蓁指出，高雄市接連爆出美濃大峽谷、大樹光電海等環境污染事件，已經成了全國人盡皆知的程度，但市府至今沒有道歉，民進黨團利用席次優勢，掩護市府不用到議會專案報告，護航市府的嘴臉根本比被破壞的環境還要醜陋。

許采蓁表示，況且，陳其邁市府面對苛扣高雄預算，讓營養午餐、長照等政策無法順利推動的行政院，連嗆聲都不敢，完全沒有地方父母官該有的霸氣，讓高雄人變成民進黨政治鬥爭的籌碼。

許采蓁認為，陳其邁市長必帶著局處長就爭議事件向市民道歉、向中央討回百億補助款、召開環境重大問題專案報告。