許采蓁批中央大砍地方預算 市府噤聲嚴重影響市民權益

高雄市議員許采蓁十二日表示，市政府在行政院對地方預算大開刀的時候，完全不敢吭聲，導致送入議會的預算一團混亂，也嚴重影響高雄市民的權益。

許采蓁說，對於高雄環境破壞，還有土石方之亂，市府至今仍然無法提出有效的對策，多次用扭曲法規解釋的方式意圖強硬過關，議員明明只有一個簡單的要求，就是市府該好好用『合法的』方式解決土石方問題。

許采蓁進一步說，最後也是最令她無法接受的，就是高雄市政府這兩年，對待議員的方式根本就只能用蠻橫、霸道來形容！

她提到，去年她踢爆橘色惡魔來台七百萬元經費使用不明，竟被回覆：『覺得有問題，要告就告！』。到了今年看到市府更變本加厲，拿所有官方臉書粉專當網軍，作圖卡抹黑政敵。

許采蓁指出，還有市府人員直接跟議員嗆聲：『只要有柯志恩的會勘，市府就要抵制。』甚至連議會幾十年都不曾看過的情況，有局處長直接在議會備詢時接電話，把議員晾在旁邊長達卅秒，種種行為都顯示了對議會和民意的藐視。

許采蓁認為，權力的巨嬰是被寵出來的，今天當市府如此藐視民意、如此怠慢，議會沒有任何作為，才是議員失職。

許采蓁強調，民進黨團想要繼續寵溺市府，國民黨團絕不接受，她與夥伴們一起衝上主席台，在拉扯中也受了傷，但為了捍衛議會的尊嚴，跟對市府應有的監督，她絕對不會退縮！