許采蓁批二座垃圾山離譜 促以最高行政罰懲罰業者

在月世界垃圾山後，又爆出第二座田寮垃圾山。市議員許采蓁指出，一週內連續發現二座垃圾山，誇張到離譜。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

在月世界垃圾山後，又爆出第二座田寮垃圾山。高雄市議員許采蓁廿日指出，一週內連續發現二座垃圾山，誇張到離譜，她嚴厲譴責這種破壞土地的違法行徑，也要求市府必須用最高行政罰來懲罰不肖業者。

許采蓁表示，從美濃大峽谷盜挖到一座又一座做的垃圾山，議會過去就曾要求市府要能有效追蹤車輛，並擴大巡查人力，但因市府怠慢，造成高雄成為環境犯罪的第一首選。

許采蓁呼籲，市府應盡快拿出改善作為，不要一直幫替犯罪者擦屁股，造成全民負擔。任何人的耐心都是有限的，市府不要一直挑戰市民對你們的寬容。