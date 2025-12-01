許采蓁批兒童醫療資源不足 促助醫院建置骨髓移植病房

市議員許采蓁說，三歲童等嘸病房遺憾過世，市長請大眾給他們時間，誰給病童時間？（記者吳文欽翻攝）

高雄市議員許采蓁一日表示，每有一名孩子因病過世，都代表一對家長的心理將支離破碎，政府應該致力減少人禍，提供充足醫療資源，保護每一名小市民平安長大。

許采蓁說，三歲童等嘸病房遺憾過世，市長請大眾給他們時間，誰給病童時間？

許采蓁提到，去年高雄有名需要骨髓移植的男童，被告知病房至少要需要等候七個月，家屬跨縣市被林口長庚醫院通知今年四月就會有床位，但男童卻在三月底不敵病魔離開人世。

許采蓁指出，這是人間悲劇，也凸顯高雄兒童醫療資源不足的問題，骨髓移植病床台北市有六十床，高雄卻只有六床，資源量體差距十倍。又依據衛福部的統計，高雄新生兒及幼兒死亡率連續九年都是六都最高，這些數據都明擺著告訴我們高雄市兒童醫療資源比起其他縣市相對不足，急需補齊。

許采蓁說，因此她在質詢時要求市府：協助高雄醫院建立異體移植的骨髓移植病房；醫療資源布建完成前，建置北上就醫的綠色通道。