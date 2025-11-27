許采蓁批市府濫支經費使用 怒批市府藐視議會達到極致

市議員許采蓁指出，議員針對預算或法案提附帶決議或凍結是常見的審議手段，她重申日前議會國民黨團拒絕交付預算，是表達對市府的不滿。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員許采蓁廿七日總質詢指出，議員針對預算或法案提附帶決議或凍結是常見的審議手段，她批評市府的忽視，重申日前議會國民黨團拒絕交付預算，是表達對市府的不滿。

許議員以教育發展基金中二千萬元親子活動經費為例，議會附帶決議要求須訂定詳細申請規範才可使用，但後續追蹤竟沒有申請辦法，更發現市府動支該科目二百萬元經費，邀請紙風車劇團演出；研考會亦是如此，允諾不再編列公民參與補助經費，反手卻編三百萬元，她怒批市府藐視議會到極致。

許議員指出，星光水岸公園滑倒事件頻傳，有投訴是「沒驗收，就使用」，根據公共工程委員會規定，先行使用也需辦理驗收或分段查驗，她要求市府提供各次驗收會勘的會議紀錄，市府卻無法提供，質疑是否未依照規定辦理驗收或是隱匿不提供。

許議員更以新竹棒球場未驗收先開打，造成球員受傷案例，質疑陳市長用八萬市民和小朋友的安全幫忙驗收。她也建請市府協助高雄醫院建議異體移植的骨髓移植病房，並在醫療資源布建完成前，建置北上就醫的綠色隧道。

此外，許議員建議明年萬聖節活動回到中央公園商圈舉辦、針對惡意濫用救護車資源者應依法開罰，以及增加新住民年度大型文化活動，盼市府重視。