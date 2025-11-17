許采蓁批月世界垃圾市府失職 促速找元兇負責莫讓市民買單

市議員許采蓁表示，燕巢月世界成臭世界，市府對於長期性的垃圾堆積，無論是不知情，或是知情但未處理都是失職。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員許采蓁十七日表示，業者違法傾倒垃圾，使燕巢月世界成臭世界！市府對於長期性的垃圾堆積，無論是不知情，或是知情但未處理都是失職。

許采蓁說，民眾行徑燕巢區麒麟巷山坡地，忽然聞到一陣強烈臭味，跟著氣味發現邊坡護欄下方被傾倒總量高達數十噸的大量垃圾。

許采蓁指出，她上午趕緊請服務團隊前往關心，現場垃圾堆積高達五層樓高，明顯不是只放置一兩天，長期暴露又遇雨導致許多垃圾看起來已腐爛多時，現場臭味就算戴口罩也能聞到。

許采蓁痛批，市府對於長期性的垃圾堆積，無論是不知情，或是知情但未處理都是失職，呼籲高雄市政府盡快找到元兇負責，不要最後又是讓市民為惡劣的環境破壞者買單。

市議員邱于軒則說，美濃大峽谷、大樹光電海、旗山、大寮廢爐渣、馬頭山廢棄物，現在又多了燕巢月世界變垃圾堆，原縣區都快被廢土和廢棄物包圍了。

邱于軒批評一個高雄，兩個世界，高雄市真的可「歌」可「泣」。她認為，重罰並加重刑罰，別讓高雄成為垃圾之都！

邱于軒指出，罵歸罵，還是要有積極作為建議：陳其邁市長引以為傲的智慧城市是否可以由無人機或是科技監控來檢測這片山林。所有清運廢棄物的車輛從營建廢棄物、事業廢棄物到垃圾清運的車輛都要裝設GPS，強化回收和清運地點的控管。