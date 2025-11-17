許采蓁批月世界垃圾市府失職 促速找元兇負責莫讓市民買單
記者吳文欽／高雄報導
高雄市議員許采蓁十七日表示，業者違法傾倒垃圾，使燕巢月世界成臭世界！市府對於長期性的垃圾堆積，無論是不知情，或是知情但未處理都是失職。
許采蓁說，民眾行徑燕巢區麒麟巷山坡地，忽然聞到一陣強烈臭味，跟著氣味發現邊坡護欄下方被傾倒總量高達數十噸的大量垃圾。
許采蓁指出，她上午趕緊請服務團隊前往關心，現場垃圾堆積高達五層樓高，明顯不是只放置一兩天，長期暴露又遇雨導致許多垃圾看起來已腐爛多時，現場臭味就算戴口罩也能聞到。
許采蓁痛批，市府對於長期性的垃圾堆積，無論是不知情，或是知情但未處理都是失職，呼籲高雄市政府盡快找到元兇負責，不要最後又是讓市民為惡劣的環境破壞者買單。
市議員邱于軒則說，美濃大峽谷、大樹光電海、旗山、大寮廢爐渣、馬頭山廢棄物，現在又多了燕巢月世界變垃圾堆，原縣區都快被廢土和廢棄物包圍了。
邱于軒批評一個高雄，兩個世界，高雄市真的可「歌」可「泣」。她認為，重罰並加重刑罰，別讓高雄成為垃圾之都！
邱于軒指出，罵歸罵，還是要有積極作為建議：陳其邁市長引以為傲的智慧城市是否可以由無人機或是科技監控來檢測這片山林。所有清運廢棄物的車輛從營建廢棄物、事業廢棄物到垃圾清運的車輛都要裝設GPS，強化回收和清運地點的控管。
其他人也在看
冷空氣明殺到「冷剩14度」 3地區越晚雨勢越大
冷空氣明起報到，各地降溫明顯，氣象署預估北部低溫恐從20度跌至16度，東北季風挾帶水氣也將帶來降雨，基隆北海岸與宜蘭更有局部大雨。雖未達冷氣團或寒流等級，週三仍偏涼冷，週末冷空氣減弱後氣溫才有望回升。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
下週「跳水式降溫」剩13度！鄭明典曬1圖曝：北極冷空氣南送台灣
入秋最強冷空氣將在明（17）日南下，最低溫可能來到13度。前中央氣象局鄭明典指出，北極上空極冷的空氣，目前有5個分支往外突出，其中1支將把冷氣南送到台灣，不過這波影響比較顯著應該是在日本北方。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／3縣市持續大雨特報 一路要下到今晚！
快訊／3縣市持續大雨特報 一路要下到今晚！EBC東森新聞 ・ 4 小時前
入秋以來最強冷空氣報到！未來一周氣溫溜滑梯 周末溫度漸回升
氣象署表示，今天（17日）東北季風增強，將是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，迎風面水氣多，雨勢愈晚愈明顯，明天天氣如何？氣象署指出，明天、周三（18日、19日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼，各地感受會比較冷一些，預計周末才漸漸回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 7 小時前
強冷空氣南下「雲街」現蹤！北台灣率先轉濕冷 低溫下探16℃
各地天氣轉涼了！天氣風險分析師林孝儒表示，今起一波東北季風正逐漸南下增強，北台灣率先感受到天氣轉濕轉涼；同時前氣象署長鄭明典也分享衛星雲圖上已出現代表冷空氣南下的「雲街」跡象，顯示冷空氣影響正逐步擴大。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
變冷番薯！入秋最強冷空氣要來了 北部、東北部「這2天」恐探12度
別被現在溫暖的陽光給騙了！中央氣象署今（15）日表示，雖然今明兩天北部和宜蘭回暖，但氣象署預報員張竣堯提醒，全台早晚仍偏涼，注意基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨。此外，下週一（17日）開始，今年入秋最強冷空氣來襲，氣象專家吳德榮指出，冷空氣南下後，迎風面的北部、東北部及東部將轉為有雨，氣溫也急速下滑，「下週二、週三（18日、19日）是這波冷空氣最強勁的時間！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全台降溫！連2天低溫剩12度 「雨最多」地區曝
氣象署今晨4時許發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，今晨至明晚台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島...CTWANT ・ 7 小時前
把握今日最後暖陽！明起東北季風再增強 大雨炸5地最強時刻曝
今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒民眾，把握週日最後暖陽，週一起東北季風將會再度增強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好天氣只剩一天！東北季風增強全台轉濕涼 北部、宜花恐有局部大雨、低溫下探15度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導東北季風稍減弱，台灣今（16）日迎來難得的穩定天氣，但早晚仍偏涼。中央氣象署提醒，雖然白天有機會見到陽光，各地體感舒...FTNN新聞網 ・ 1 天前
入秋最強東北季風明天報到！低溫驟降至13度 未來一週天氣一圖看
[Newtalk新聞] 入秋最強東北季風將在明天報到，對此氣象署指出，明天北部、宜蘭率先降溫至19度，且越晚將會有越明顯雨勢；18日到20日清晨最涼，台南以北、東北部可降至15、16度，空曠地區下探13度，預計19日開始水氣減少，22日東北季風減弱，各地明顯回溫。 氣象署指出，這波東北季風比過往幾波還強，影響時間從明日到21日，各地明顯轉涼甚至偏冷，18、19整日及20日清晨感受最涼，20日白天及21日稍有回升但不明顯，週末氣溫才會明顯回升。 明天桃園以北、宜蘭先降溫越晚越涼，清晨至上午21至23度，下午溫度快速下降，晚間約19、20度；18、19日整日偏涼，早晚15、16度，白天18、19度；20日晚15、16度，白天約20度；21日早晚17、18度，白天約21度。 至於中南部明天氣溫仍有29度，但18日起氣溫下降，早晚降至16、17度，白天23至26度；19日早晚16至18度，白天22至24度；20日清晨受輻射冷卻效應影響降至15、16度，空曠地區下探13度；花東明天早晚約22度，白天約27至29度；18、19日早晚18至20度，白天21至26度；20、21日早晚18、19度，高溫新頭殼 ・ 19 小時前
迎入秋最強冷空氣！北台灣先降溫「愈晚愈冷」跌至15℃ 專家曝最凍時刻
今（17）日東北季風增強，將是入秋以來抵達臺灣最強的一波冷空氣，氣象署表示，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度。氣象專家林得恩透露，這波冷空氣最冷時段會落在明晚至後天（11/18晚至11/19）；11/20白天起，溫度逐漸回升。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
東北季風報到轉濕冷！北台灣愈晚愈涼 迎風面留意局部大雨
即時中心／梁博超報導東北季風今（17）日增強，中央氣象署指出，強度將比過去幾波來得強，北台灣氣溫將先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度，晚歸的朋友建議多添加衣物。由於迎風面水氣多，雨勢愈晚將愈明顯，將有機會出現局部大雨。民視 ・ 9 小時前
快訊／大雨、強風特報齊發 警戒範圍曝光
快訊／大雨、強風特報齊發 警戒範圍曝光EBC東森新聞 ・ 6 小時前
把握最後好天氣！明起降溫有雨 北部、東半部最冷「跌破14度」
【緯來新聞網】中央氣象署表示，強烈冷空氣預計將於11月17日南下，天氣風險公司分析師廖于霆透過臉書發緯來新聞網 ・ 1 天前
冷空氣殺到台灣！北部今晚急凍轉雨 氣象局示警：周三清晨最寒
（記者許皓庭／綜合報導）受到今年入秋以來最強一波冷空氣影響，中央氣象署指出，北台灣從今（17）日下午起明顯轉涼 […]引新聞 ・ 3 小時前
暖陽剩今天！11/17東北季風增強降溫 宜蘭5地區迎大雨
東北季風將增強，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，週一（17）宜蘭局部地區將會迎來一波大雨，同時北台灣也有下雨機會，全天感受濕冷，低溫將下探15度。中天新聞網 ・ 1 天前
森崴能源風電案踩雷...今再吞綠燈股價失守40元大關
綠電跌跌不休...受第三季認列風電案踩雷虧損影響，森崴能源（6806）今（17）日再度開盤鎖跌停的慘況，雖然掛賣單量收斂，不過開盤截稿為止仍未打開，股價觸及39.7元。至於其他綠電股則採取行動，如跌破百元關的雲豹能源決定買回庫藏股3000張救市，股價今日小有起色。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
氣溫溜滑梯！18至20日清晨有感轉涼 「這兩天」水氣最多
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導記得添衣保暖！中央氣象署今（16）日表示，明（17）日起東北季風將再度增強，強度比前幾波更明顯，北部、東北部下半天起溫度明顯下滑，明晚最低恐降至20度。中部明日白天仍有26、27度高溫，南部略降至24、25度，全台則會在18至20日迎來更明顯的降溫；降雨方面，17、18日水氣最多，桃園以北、新竹、苗栗與花蓮等地易出現雨勢，提醒外出民眾留意天氣變化。民視 ・ 1 天前
日本櫻島火山噴發「噴煙飆4400公尺」 鹿兒島40航班停飛
綜合日媒報導，日本氣象廳與鹿兒島縣政府指出，櫻島南岳山頂火口自16日凌晨2時28分至3時50分間開始頻繁活動，持續出現中型以上噴煙，最高高度為海拔4400公尺，為自2024年10月18日以來首度突破4000公尺。氣象台指出，這次噴發伴隨大規模噴石，落石最遠飛至距火口約1000至1400...CTWANT ・ 20 小時前
一分鐘報天氣 / 週一 (11/17) 週一起北部東部變天，全臺逐漸降溫
明天天氣如何？ 週一清晨，東北季風南下，北部東北部會轉為陰陣雨天氣，氣溫從早一路下滑。中南部及東南部天氣沒太多變化，還是晴時多雲，氣溫也會逐漸下滑。 這波進入秋冬以來最強的冷空氣，週一各地低溫大概19-23度，到了週二晚間，北部東北部低溫剩下17度，中南部低溫17-19度。東南部低溫在20度上下。週三晚間，北部東北部低溫15-16度，中南部低溫16-18度，東南部低溫20度左右。要到週四以後，冷空氣減弱，各地低溫才會以每天一度的速度回升。高溫部分，北部東北部週四前高溫17-18度，中南部高溫大概還有21-24度。 這波冷空氣水氣多，北部東北部都會是陰雨天氣，感受起來比較溼冷，而且要濕冷到週四。中南部地區較不受水氣影響，都維持晴時多雲天氣，但日夜溫差稍大。要多注意保暖，不要感冒著涼。 以上氣象由 天氣風險 / 廖于霆 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前