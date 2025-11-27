許采蓁指控「市府根本詐騙集團」 不滿無視附帶決議砲轟「把議會當塑膠嗎？」

市議員許采蓁二十七日市政總質詢時，將炮火瞄準市府，暴怒飆罵「市府根本詐騙集團」，說好不會編列預算卻擅自編列，根本把議員當屁，更直批附帶決議不理，預算想花就花，藐視議會到極點，「是把議會當塑膠嗎？」對此，市長陳其邁強調，在預算執行上，會請相關單位檢討。

許采蓁提及前陣子國民黨團不願意讓市府交付預算的原因，直言深刻感受到這一年間府會關係急速下降，會覺得是不是任期要結束了，還是自己民調非常高，就完全把議會當塑膠，演都不演了，尤其預算審查期間，對市府的傲慢感到很難理解，議會提出附帶決議，已經是對市府預算的讓步了，市府也應該要照附帶決議執行經費的運用，但是市府又是怎麼面對附帶決議呢？

許采蓁舉例，教育局兩千萬的親子活動預算被編在教育發展基金，自己當時在教育小組提出質疑，認為這筆預算名目太過籠統，但是沒有刪減而是提出附帶決議，要求要有明確的申請辦法、資格及相關規範，避免被濫用，沒想到這個月向教育局索資，「結果在跟我莊孝維嗎？」挖教育發展基金兩百萬找紙風車表演，這算什麼學校活動？市府根本就無視於議員意見，這不是把議會當塑膠嗎？

許采蓁再提到，李雅靜議員要求研考會自一一五年起，要將公民參與的經費回歸到各個局處，研討會的回應是，「一一五年度起，本府研考會不再編列供餐的補助經費」，但是來看一一五年研討會預算書，嘴巴說沒編，反手編三百萬，怒斥「這不就是詐騙集團的行為嗎？市府如果要這樣搞，預算真的不用再送進來，反正你們把議員當屁」，市長，你自己當民意代表的時候，這種狀況你接不接受？」

陳其邁回應，基本上，公民參與要鼓勵，針對研考會部分，在預算的執行上會請他們檢討，補助局處有配合刪除，公民參與部分並沒有刪除。

許采蓁也針對新光水岸公園工程提出質疑，砲轟「市府對議員索資不尊重」，很多大人小孩到場發現地面破損的狀況，甚至傳出沒有驗收場地，但向工務局要資料，居然告訴我「沒有」，到底是沒有要給，還是沒有驗收的資料？如果真沒有記錄，就代表該公園在沒驗收情況下讓民眾使用，若小朋友受傷或出現更嚴重的公安意外，要算誰的？

許采蓁要求，市府到底是沒驗收還是隱資？如果有驗收，那就請市府提出各項驗收完成的正式紀錄。