許采蓁橫跨兩代的情誼 永遠懷念大姐頭行善精神

市議員許采蓁表示，前陣子劉美枝女士仙逝，她的兒子陳文程里長發放共計上百萬元的善款，給全苓雅的低收入戶每戶二千元的慈善金。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員許采蓁九日表示，前陣子劉美枝女士仙逝，為了發揚她的行善精神，她的兒子陳文程里長在今天發放共計上百萬元的善款，給全苓雅的低收入戶每戶二千元的慈善金。

許采蓁說，劉美枝女士在地方上被尊稱一聲大姐頭，不只是因為個性豪爽，更是因為她數十年來持續公益的精神，屢屢捐贈物資跟津貼給弱勢戶，不論是白米或是現金，她都堅持要讓需要照顧的弱勢族群親手領到，希望帶給他們實質的幫助跟溫暖。

許采蓁提到，因為一樣個性豪爽、熱愛公益，爸爸許崑源一直都和大姐頭相交甚深，爸爸常常行程空檔就到大姐頭家，與她聊聊地方的大小事，每次大姐頭都會親切的拿一包豬肉給他。兩人也常常交換許多對地方和對公益的意見。

廣告 廣告

她指出，這樣的情誼也延續到他們這代，她時常會接到陳文程里長的訊息，不論是服務案件或是里內的建設爭取，她們都合作無間，或許是因為她們都很幸運，都有著熱心公益、行事正派的上一代做榜樣，讓她們在公共服務的路上都有很棒的依循。

許采蓁表示，今天到民主里辦公室，看到大姐頭滿牆的照片、滿牆的感謝狀、還有以前爸爸跟韓市長致贈的匾額，再看到現場許多人握著陳里長的手表達感謝，心理的感觸很深，或許上一代已經不在，但她們都知道那留下來的公益精神，是絕對不會消失，都會持續替他們發揚光大，讓愛的種子在人間發芽茁壯。