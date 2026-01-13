許采蓁盼公平公正的選舉 促賴勿再去電梯堵柯志恩

市議員許采蓁希望，接下來的選舉，不要再看到用奧步打擊柯志恩，民進黨能來一場公平公正的選舉，也提醒賴瑞隆不要再去電梯堵柯老師了。（取自許采蓁臉書）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員許采蓁十三日表示，她希望接下來的選舉，不要再看到用奧步打擊柯志恩，民進黨能來一場公平公正的選舉，也提醒賴瑞隆不要再去電梯堵柯老師了。

市議員邱于軒期待，今年的高雄市長選戰是個君子之爭，這種電梯前堵人對嗆的事情，大可不必！

許采蓁說，民進黨初選式鬧劇終結束，賴瑞隆的市長適格性備受考驗。

許采蓁提到，回想初選的過程裡，賴瑞隆失態把柯志恩堵在電梯口、孩子在學校發生霸凌爭議拖拖拉拉超過一個月處理不好，直到對方家長跟媒體投訴才淚灑螢光幕前，整個初選過程賴瑞隆的表現就像一齣鬧劇，不知道現在初選結束後，鬧劇會不會跟著結束。

許采蓁指出，公告的民調看來也很詭異，每位候選人都刻意做出跟柯志恩極大的差距，完全和主流媒體的民調不符，擺明是為了打擊政治對手做出的自high式民調。

許采蓁批評，用自high式民調讓有爭議的人選出線，加上他過去的行徑，只怕接下來是更大的鬧劇開始。