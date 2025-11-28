許釗滂攝影家「台江生命風情攝影特展」 台江國家公園遊客中心登場





台江國家公園管理處攜手捕捉臺灣國家公園壯麗之美聞名的「光影魔術師」攝影家許釗滂，推出「從山之源 到水之涯-台江生命風情攝影展」，11月28日正式開展。

攝影家許釗滂導覽解說

展覽精選攝影家許釗滂多年來於台江拍攝的代表作品，從台江國家公園主脈－曾文溪溪谷一路延伸至廣闊的台江濕地；透過他擅長的光影掌握和細膩視角，觀眾將可看見光與影之間的真實與幻境、人們奮力生活的姿態，探索台江多元地貌和壯麗的自然風貌與豐沛生機。

台江處表示，台江這片水陸交織之地，蘊藏著豐富的自然景觀與人文故事，希望透過本次特展的五大展區-「原始之生」、「潮間之地」、「境界之民」、「光影之間」及「生命之海」，讓民眾重新閱讀台江，看見美景背後的環境價值，進一部理解國家公園棲地保育與永續環境的重要性。

「從山之源 到水之涯－台江生命風情攝影展」，展期自114年11月28日至115年至3月29日，地點位於台江國家公園遊客中心2樓特展室。攝影家許釗滂於11月29日(週六)上午10:30-11:30；下午3:00-4:00進行現場導覽解說，歡迎大家前來聆賞。

相關活動詳情請至台江國家公園網站查詢(網址https：//www.tjnp.gov.tw）。也歡迎到「台江國家公園facebook粉絲團」按讚及追蹤，掌握最新活動訊息！

