許鞍華現身印尼日惹感性自白 文念中曝王家衛一念間全做白工

亞洲電影大獎學院主辦、與日惹國際亞洲電影節合作舉行的「香港電影巡禮日惹站」，於11月30日至12月4日在印尼日惹圓滿舉行，今年以「Together We Dare to Direct」為主題，精選多部香港電影作品放映，當中特別呈獻「許鞍華導演精選」，放映《男人四十》、《桃姐》，及文念中執導的許鞍華紀錄片《好好拍電影》，回顧這位殿堂級電影人。

焦點活動「許鞍華大師班」於12月1日進行，吸引逾百影迷出席，在印尼新銳導演Monica Vanesa Tedja的主持下，許鞍華回顧了數10載的創作歷程，當被問及創作動力，她真摯分享：「其實我對環遊世界或其他娛樂興趣不大，電影就是我的快樂泉源。只要我還走得動，我就會繼續拍下去。」這番自白令全場動容。許鞍華事後亦分享對此趟行程的感受：「看見很多年輕人，包括香港與印尼電影節的年輕團隊，大家都盡心盡力把策劃安排做到最好，令我深感觸動。」

香港電影金像獎美術指導文念中，則在另1場主題活動分享，回憶當年與王家衛合作《2046》時的經歷：「當時王導突然說下星期要去泰國拍《2046》，完全沒有劇本，我只有1星期籌備1個龐大的馬戲團場景。」他笑言場景搭好拍完後，最終片段卻被全部剪掉，這段充滿挑戰的幕後經歷引得全場學生開懷大笑。

