許願成功！光泉鮮乳推新商品 網友嗨喊：我在做夢嗎

光泉鮮乳推出「巧克力脆片＋原味鮮奶」的組合。（圖／東森新聞）





光泉熱銷的兩款經典商品「光泉鮮奶香甜玉米片」與「麥芽牛乳巧克力脆片」終於合體！近期有民眾在全家便利商店門市貨架上，發現光泉推出的全新「光泉鮮乳可可脆片」，讓不少網友直呼「童年願望成真」。

過去不少網友就曾敲碗希望能推出「巧克力脆片＋原味鮮奶」的組合，如今終於實現。鮮奶杯壁上還出現了「許願區」，讓消費者可以寫下自己的願望，看看會不會再次「許願成功」。

全家小編也同步在社群發文證實，這款新口味麥片杯為全家獨家販售，目前已經開賣，今（4）日起祭出優惠價兩件69元（原價每件42元），吸引不少消費者搶購嘗鮮。

網友紛紛表示「喔喔喔喔喔喔！幹得好啊全家」、「我小時候的願望實現了…」、「我在做夢嗎」、「哇哇哇好幸福」、「其實比較想要麥芽加原味脆片」、「以後終於不用買兩杯然後自己交換了」、「留友買」。

全家獨家販售！推立頓香菜花生奶茶

全家便利商店昨（3）日宣布，將於4日獨家推出話題新品「立頓香菜花生奶茶」，香菜結合花生風味立刻引發熱議。全家指出，這款與立頓合作的香菜花生奶茶，每瓶售價38元，自2月4日至3月3日止，購買指定香菜口味商品可享「任選第2件6折」優惠。

許多網友紛紛表示「意外的好喝耶～從來沒有想過香菜可以跟奶茶這麼絕配！」、「四捨五入在吃豬血糕了」、「這是什麼毀天滅地的飲料！」、「應該就是花生捲冰淇淋的味道...」。

